Premierul Florin Citu a precizat luni ca Romania vinde vaccin anti-COVID-19 mai multor tari, Danemarca urmand sa primeasca un milion de doze.

El a fost intrebat cu privire la dozele de vaccin anti-COVID-19 care urmeaza sa expire.

"Avem aceste statistici. O parte dintre doze au fost exportate. Nu dintre cele care urmau sa expire acum pe 30, poate si din cele care urmau sa expire acum pe 30, dar exista o analiza a tuturor, avem un contact cu mai multe tari pentru a exporta, pentru a dona. In fiecare zi primim cereri. Stiti foarte bine ca in Danemarca o sa trimitem mai multe. In Danemarca vindem. Vindem in mai multe tari. Cred ca un milion de doze in Danemarca. Ministerul Sanatatii are toate cifrele", a spus Citu.

Este vorba de vaccin Pfizer, care va fi vandut la pretul de achizitie.

"Cand a fost facuta strategia pentru UE, toate tarile au avut aceeasi strategie. S-au contractat mai multe pentru ca trebuia sa ajungem in acelasi moment in care vindeam in alte tari si strategia este de a vinde la pretul de achizitie", a afirmat premierul.

Tinta vaccinarii, potrivit sefului Guvernului, este eliminarea pandemiei.

"Am atins cea mai importanta tinta. Stiti foarte bine ca ieri, in Bucuresti, in 24 de ore nu a fost nicio persoana infectata. Tinta vaccinului este aceea de a elimina pandemia si tinta este atinsa", a declarat premierul.