Cum este izolată România în turismul internațional din cauza ratei dezastruoase de vaccinare: ”Va dura mult până ne vom reveni”

Călin Ilie, președintele Federației Industriei Hoteliere din România (FIHR), a postat pe Facebook un mail prin care i se cerea anularea unei rezervări pentru o conferință programată inițial în România.

Firma de turism a lui Ilie a fost tocmită să organizeze întâlnirea, însă partenerii implicați i-au cerut să anuleze încă o rezervare fiindcă străinii implicați în proiect au ales Portugalia în dauna României, în ultimul moment.

Ads

Argumentul modificării de program a fost acela că România se situează pe penultimul loc în Uniunea Europeană la rata de vaccinare, în timp ce Portugalia este campioană la imunizarea contra COVID-19.

Președintele FIHR susține că, la nivel de turism internațional, suntem ”out of any discussion” și că este un lucru pe care ”ni-l facem cu mâna noastră”.

”Bună ziua.



Te rog să anulezi și această rezervare.

S-a decis la nivel de parteneriat să mutăm întâlnirea în Portugalia, ei sunt pe primul loc în Europa la numărul de vaccinați și noi pe penultimul...plus schimbările de reguli săptămânale la noi, au făcut ca partenerii să aleagă Portugalia.

Cel mai probabil anul acesta nu voi mai organiza nimic în România”, se arată în mail-ul primit de Călin Ilie.

”Am primit astazi acest email care spune totul despre modul in care suntem priviti acum in turismul internațional. Suntem "out of any discussion", la modul cel mai realist spun, cred ca nu contam în acest moment si va dura mult pana ne vom reveni. Ceea ce parea la inceputul pandemiei o oportunitate pentru a recupera decalajele din turism fata de alte tari, in realitate adâncește diferența dintre cei care conteaza in turismul mondial si noi.

Dar credeti ca ii pasa cuiva?

E clar ca ne-o facem cu mana noastra, ce nevoie avem noi oare de acesti straini care vin sa ne "fure" bogatiile?

Cine este de vina acum ca nu vin turistii straini in tara?”, a scris ulterior pe Facebook Călin Ilie.