Lipsa de educatie sexuala, mentalitatile invechite, saracia si o retea de planificare familiala aflata la pamant sunt cateva dintre motivele pentru care Romania este "raiul" mamelor minore.

Un sfert din mamele minore de la nivelul Uniunii Europene provin din Romania, arata cele mai recente date furnizate de organizatia Salvati Copiii.

Ads

Iar fenomenul este in crestere, avertizeaza sociologul Gelu Duminica, potrivit caruia in Romania anului 2021 inca mai sunt persoane care cred ca daca se saruta raman insarcinate.

"Din perspectiva culturala, vorbim de rolul femeii in societate. Din cealalta perspectiva, vorbim de educatie. Iar educatia are rolul ei. Si in scoala si acasa, zona privind sexualitatea, menstruatia, erectia, sunt ignorate. In Romania principala metoda de contraceptie este avortul tocmai pentru ca sistemul esueaza in a invata lumea ce inseamna o sexualitate responsabila", a explicat pentru Ziare.com sociologul Gelu Duminica.

Cardul de masa Up Dejun vine cu cost 0 si discount de pana la 50% la principalele categorii de produse si servicii de care afacerea ta are nevoie. Obtine oferta AICI!

Cate nasteri exista la fetele sub 15 ani

Concret, din cele 199.720 de nasteri inregistrate in Romania in 2019, 749 provin de la fete sub 15 ani si 17.933 de la adolescente cu varsta intre 15-19 ani.

Statistica arata ca unu din zece nou-nascuti in Romania provine din mame adolescente. De altfel, tara noastra da aproape un sfert dintre mamele sub 18 ani (23%) din Uniunea Europeana.

De asemenea, dintre cele 749 de mame cu varsta sub 15 ani, 720 se aflau la prima nastere, iar 29 chiar la a doua nastere, adica aproape 4%. Pe segmentul 15 - 19 ani, dintre 17.933 de mame precoce, 74% se aflau la prima nastere, 21% erau la a doua nastere si 4% la a treia nastere. In plus, un numar deloc neglijabil de adolescente sub 19 ani erau la a patra nastere sau chiar la al cincilea copil.

"Pandemia de COVID-19 a ingreunat accesul la educatie si la servicii medicale, crescand riscul maternal si adancind distanta dintre populatia vulnerabila si serviciile de sanatate esentiale", a explicat Gabriela Alexandrescu, Presedinte Executiv Salvati Copiii Romania.

Principala metoda de contraceptie - avortul

"Daca ascundem sub pres aceste realitati, lucrurile nu pot merge decat din rau in mai rau pentru ca numarul de mame minore creste de la an la an. Modelul cultural se raspandeste. In Romania mai exista oameni care cred ca daca se saruta raman insarcinati", a completat Gelu Duminica.

In acest an, din 112 spitale publice, doar doua au facut avorturi. "In conditiile in care scoala s-a facut online, situatia e ingrijoratoare. In 12 luni o fata naste fara sa stie nimeni. Cred ca foarte multe cazuri din cele care s-au intamplat nu sunt in atentia serviciilor de asistenta sociala si protectia copilului", explica pentru Ziare.com Ana Maita, presedintele Asociatiei Mame pentru Mame.

Ads

Risc de abandon scolar

Potrivit acesteia, la baza situatiei din Romania e un mix de factori.

"Fenomenul nasterii unui copil la varste fragede e un fenomen ciclic, in cadrul mai multor generatii. Adica foarte multe mame minore au fost, la randul lor, copii de mame minore, care la randul lor, au fost copii de mame minore. E ca un cerc vicios din care aceste femei nu au reusit sa iasa nici la a patra generatie", a declarat Ana Maita.

Aceste mame minore de obicei abandoneaza scoala, atrag atentia expertii, care puncteaza ca ajutorul pe care il primesc de la serviciile pentru protectia copilului e minimal.

"Daca ar trebui sa aleg trei cauze principale pentru care avem fenomenul mamelor minore ar fi lipsa educatei sexuale in scoala, saracia si mentinerea copiilor in saracie. Al treilea motiv ar fi lipsa de resurse si inadecvarea serviciilor de asistenta si protectia copilului, sunt putini, sunt subdimensionati. Ne trebuie o retea puternica, cu resurse", arata Ana Maita.

Educatia sexuala si serviciile medicale, mana in mana

Ads

Si din perspectiva serviciilor medicale Romania se confrunta cu mari probleme. Asta pentru ca reteaua de planificare familiala abia daca mai exista. Nu mai exista prezervative, anticonceptionale si nici macar flyere care sa fie distribuite.

"Se incearca o revitalizare a acestei retele prin PNNR. Dar e o mare problema si de ordin legislativ pentru ca nu reusim sa aducem anticonceptionalele in aceste cabinete. In Estonia, numarul de mame minore a fost redus. Educatia sexuala fara servicii efectiv medicale de contraceptie nu va da rezultate. Viceversa e valabila. Numai impreuna functioneaza", a apreciat ONG-ista.

Potrivit datelor Federatiei Nationale a Asociatiilor Medicilor de Familie, 53% din localitatile din Romania nu au deloc medic de familie sau nu au suficienti medici de familie. Multe fete si femei din zonele rurale defavorizate recurg la auto-medicatie in timpul sarcinii, nu ajung la medic pentru luarea in evidenta si monitorizarea adecvata a sarcinii si asteapta pana cand situatia lor se precipita sau se inrautateste.