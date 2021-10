O tânără se plânge de situația neobișnuită de care are parte fiica sa la școală, în Belgia.

Toți copiii din clasa acesteia sunt plini de păduchi, iar părinții nu iau măsuri.

Ads

"Mare discuție azi pe Whatsapp despre păduchi pe grupul de părinți, inițiată de noi, pentru că e o problemă reală care, de fapt, nu există în Belgia.

Am deschis subiectul pentru că ne-am săturat de păduchi. Tot grupul de fete al Deliei e plin de păduchi. Facem față cu greu. Așa că ne-am dezlănțuit. Mai ales că știm sursa de umblători grași în cautare de sânge proaspăt și păr curat. Occidentală. Evident.

Cât a fost copilul în clasă cu români, bulgari, armeni, turci, marocani și nemți, nici fir de păduche.

La next level - adică tot vestul “civilizat” cu mici inserții sud-est europene - plin de păduchi. Desigur, în clasa în care e și grupul de fete cu păduchi, nu are nimeni.

Toată lumea e clean. Dar s-au ofuscat rău de tot când le-am zis că în România, dacă ai păduchi stai acasă. Cel puțin eu așa vremuri am prins.

Daaaaaar, am aflat că maioneza pusă din belșug, ulterior înfoliată timp de o oră, elimină umblătorii.

În plus, în Bruxelles există saloane specializate care te scapă de păduchi. 100 de euro sesiunea de despăduchere.

Nu știu dacă vin la pachet cu o inițiere în folositul apei și săpunului, dar mai scria cineva că farmaciștii bruxellezi spun că păduchii belgieni sunt mutanți și râd în hohote de soluțiile de pe piață. Gen - băieți, azi tragem pe nas scump din flaconul de 20 de euro. De la ăla de 15 de săptămâna trecută nici măcar un sughiț", a scris tânăra pe pagina sa de pe Facebook.

Produsele împotriva păduchilor nu sunt eficiente

În comentarii, alți români care trăiesc în Belgia confirmă că se confruntă cu aceeași problemă, dar și că soluțiile pe care le găsesc în farmacii nu sunt eficiente:

Ads

"Se pare că ei consideră păduchii ceva normal. În 4 ani de clase primare, am avut păduchi de 3 ori, și eu și fata. Eu am acționat rapid și am scăpat repede de ei, dar sursa clasei a avut mereu, fără pauză. Sper ca anul acesta să nu îi mai adun!"

"Francezii au aceeași problemă. Nepoata mea s-a întors de acolo cu păduchi"

"La școala fetei mele, cea mică, anul trecut era pus un mare, dar mare afiș cu sloganul: ”suntem campioni la păduchi “.

"Groaznic, am trecut prin asta în primul an de Belgia. Fata mea avea un păr până la brâu, a venit acasă cu păduchi cât furnicile, adevărați mutanți, în viața mea nu văzusem așa ceva. Dacă va zic și că săreau, mă credeți??? De atunci le dau cu ulei de lavandă după urechi, cică nu le place mirosul. Așa că înarmați-vă cu sprayuri și tot ce se poate."

"A avut fiică-mea acum doi ani și știi că are un par până mai jos de spate. Am crezut că o să o tund, deja o mulțime de spray-uri consumasem și în jur de câteva luni tot scoteam acele ouă moarte deși despaduchierea propriu zisă dura câte două ore. Când ziceam că nu mai e nimic, iar vedeam câte una, moartă ce-i drept . M-am îmbolnăvit de nervi și ele la școală ziceau să mă calmez că toată lumea are. Aia epidemie nu asta."

Ads

"Am dat și eu cu șampon, mare lucru nu a făcut. Așa că în fiecare zi îl luăm la controlat cu foarfeca lângă mine, a durat vreo două săptămâni până nu am mai găsit. Am zis că dacă o iau de la capăt și iar ia păduchi de la școală mai bine îl țin acasă. Știu că în alte școli amenințau că dacă nu își curăță copiii închid clasele, nu mai scăpau de ei."

"A luat și a mea asta mare anul trecut la garderie dar la altă școală, i-am plimbat prin România vreo două săptămâni până ne-am prins noi ce e, abia a scăpat. I-am ars ouăle și cu placa de păr și tot parcă mai erau resturi, vreo două luni am tras de ea săraca. Am adus gazul cu mine."

"Șampoanele care se găsesc în farmaciile din România sunt foarte bune și tot aici se găsește și pieptăn special pentru păduchi. Se aplică șamponul, se lasă jumătate de oră să acționeze și apoi se clătește. După 7 zile se repetă. Este foarte ușor de scăpat de păduchi cu aceste șampoane mai ales pentru copii. O nepoată a folosit anul acesta, iar prețul șamponului a fost de 80 RON."

"În România, da. În Belgia sunt apă de ploaie."

Ads



"Dap, e o problema în toate școlile aici. Maioneză în combinație cu oțet nu-i omoară, ci ușurează procesul de "curățare" al părului, îi iei mai ușor din par, până nu iei fir cu fir, nu se rezolvă problema. Am încercat produse la greu, musafirii au căpătat imunitate serioasă, ce să zic, răbdare și curaj!"

În România nu pare să existe această problemă