Romance care s-au remarcat in domenii dominate de barbati. Exceptiile cu care ne putem mandri

Cu toate ca se pune din ce in ce mai mult accent pe egalitatea de sanse intre barbati si femei la nivel global, inca au ramas numeroase domenii in care masculii sunt cei care domina. Totusi, romancele au reusit sa faca performanta si sa patrunda in aceste lumi.

Ioana Cosma

Ioana Cosma, jurnalista Pro TV, este prima femeie care comenteaza in Romania un meci de la turneele finale ale campionatelor de fotbal europene sau mondiale. Ioana a comentat in seara zilei de marti, 15 iunie, meciul de fotbal dintre Ungaria si Portugalia, desfasurat la Euro 2020.

Ea a comentat si finala Cupei Romaniei de fotbal feminin, disputata in 2019, dar si meciul nationalei feminine a Romaniei contra Belgiei, disputat in acelasi an.

Simona Maierean

Simona Maierean este prima romanca care a ajuns pilot-comandant pe o aeronava dintr-un grup strategic NATO. Simona este locotenent-comandor, pilot in cadrul grupului multinational de piloti care opereaza aeronavele tip C-17 Globemaster III in cadrul Unitatii Multinationale de Transport Strategic (Strategic Aircraft Capability - SAC) din Baza Aeriana Papa din Ungaria.

Este prima romanca care a zburat in simpla comanda pe supersonicul MiG-21 LanceR si, din iunie 2020, a devenit de joi si prima femeie pilot-comandant in cadrul unui grup strategic NATO, toate acestea la numai 24 de ani.

"Trebuie sa stii ce vrei, sa mergi pana la capat. Sa-ti asumi toate greutatile, sa nu te opresti la primul obstacol. In momentul in care ai un vis, iti evaluezi toate posibilitatile", a spus locotenent-comandorul Simona Maierean.

Otilia Ciotau

Otilia Ciotau este prima romanca care a urcat pe Everest, cel mai inalt munte din lume. Recordul femeii a fost consemnat atat de Himalaya Database, cat si de Federatia Romana de Alpinism si Escalada.

Otilia a ajuns la 8.848 de metri inaltime, in muntii Himalaya, in 23 mai 2019.

"M-am nascut in Suceava intr-o zi geroasa de iarna acum mai bine de 38 de ani. Am invatat repede de la unduirea spinarilor de urias - dealurile Podisului Sucevei - ca in viata te confrunti in permanenta cu urcusuri si coborasuri si niciodata nu poti sa stii ce vei gasi dincolo de urmatorul deal", a povestit Otilia dupa reusita, potrivit monitorulsv.ro.

Femeia lucreaza la Banca Mondiala si locuieste in Statele Unite ale Americii.

Otilia a mai povestit ca, atunci cand avea 14 ani, a auzit despre primul roman care a urcat pe Everest, Constantin Lacatusu. A fost atat de impresionata incat si-a facut o lista cu muntii pe care si-ar dori sa ii escaladeze.

"Am inceput prin a citi istorisiri ale celor care au urcat pe Everest si am identificat din start punctele mele slabe, cum ar fi lipsa de experienta in escaladari la altitudini ridicate si cu rucsac de greutate semnificativa in spate, si am gasit solutii.

De exemplu, pentru aproape patru luni am dormit intr-un cort cu aer cu oxigen redus pentru a simula conditiile de la altitudine ridicata si m-am antrenat pe bicicleta cu masca cu oxigen redus. Pe langa antrenamentul cu greutati pentru brate, am purtat aproape in permanenta in spate o vesta cu greutati de 20 kg, precum si greutati la glezne, pentru a-mi obisnui picioarele cu ghetele grele pentru mers la altitudine si coltari", a mai povestit Otilia.

Iuliana Henea

Iuliana Henea (31 de ani) este prima soferita de autobuz din Iasi. S-a intors din Marea Britanie, tara in care i-a venit ideea dupa ce a vazut cate femei conduc mijloace de transport in comun acolo.

Astfel, a ajuns sa condusa un autobuz care cantareste 11 tone si are o lungime de 12 metri.

"Este, intr-adevar, o meserie dificila, dar nu imposibila. Imi era teama la inceput din cauza conceptiilor diferite din Romania. Nu este greu sa fii sofer de autobuz, dar trebuie sa te gandesti ca ai o responsabilitate mare in momentul in care te afli in spatele volanului, in trafic", povestea Iuliana, potivit Adevarul.ro.

Barbara Panco

Barbara Panco a fost prima femeie instructor auto din Romania si, la 79 de ani, inca practica aceasta meserie. A dobandit aceasta distinctie in 1976, iar inainte sa inceapa sa ii invete pe altii regulile sofatului a condus basculante.

De-a lungul vietii a condus camioane, taxiuri, autobuze si masini de teren. A castigat premii la Raliul Femeii si la Campionatele de Indemanare Auto la inceputul anilor '80, iar in 2008 a publicat o carte de legislatie rutiera.

Dupa ce a fost refuzata de directorul Scolii de soferi amatori din Bucuresti, in 1976, care a sustinut ca nu exista femei instructor, si-a incercat norocul la o scoala din Buftea. Barbara a explicat ca exista inclusiv femei prim-ministru, precum Indira Gandhi, asa ca de ce nu ar fi si instructori.

"Chiar credeti ca e mai usor sa fii prim-ministru decat instructor auto?", a intrebat.

Directorul scolii i-a raspuns: "Du-ma pana la Bucuresti si inapoi. Daca-mi place, te iau". Si i-a placut, potrivit Historia.ro.