Povestea romancei care a ajuns cea mai bogata femeie din Portugalia. Nu s-a ferit de spalatul vaselor sau de munca pe santier

Mirela Suta (49 de ani) se numara printre cei mai prosperi oameni de afaceri din Portugalia. Drumul ei nu a fost deloc unul usor. Desi a absolvit facultatea de medicina, nu a profesat niciodata, iar peste hotare a facut tot ce a putut sa stranga bani, astfel ca nu s-a ferit nici macar de munca pe santiere.

A plecat in Portugalia ca sa castige mai bine. A inceput cu spalatul vaselor, iar apoi a urmat munca pe santier.

"Am inceput sa merg cu fratele meu pe santiere mici. In doua saptamani am gasit angajatori si pe santier s-a castigat mult, am crescut. Am invatat sa pun gresie, faianta, sa pun caramida - de toate am invatat si de toate am facut", a declarat Mirela Suta pentru Adevarul.ro.

Aceasta mentioneaza un aspect important, si anume modul in care a fost primita si acceptata de portughezi, cu toate ca romanii nu sunt intotdeauna vazuti bine, ea nu a simtit acest lucru nici macar o secunda.

Dupa ce a strans suficienti bani, a deschis o firma de constructii impreuna cu fratele ei si a ajuns, in circa un an, sa construiasca case. Acesta a fost doar primul pas. Dupa ce profitul a inceput sa apara, Mirela a investit si in alte domenii, printre care si industria de cosmetice, devenind distribuitor oficial al produselor Gerovital in Portugalia. Ulterior, si-a deschis o clinica de tratamente si de remodelare corporala. Astazi, are sase centre de infrumusetare.

Si-a facut propriul brand de cosmetice, numit "Suta", care este pe baza de spirulina.

"Cum sa intru pe piata si sa nu fiu doar un brand in plus? Solutia este sa gasesc un ingredient pe care nimeni nu il are. Si am gasit spirulina. La acea vreme, nimeni nu avea spirulina in produsele dermato-cosmetice in Portugalia", a mai spus Mirela, potrivit sursei citate.