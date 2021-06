Evaluarea Nationala 2021: Primele rezultate vor fi afisate marti, 29 iunie. Elevii vor avea numele anonimizate

Primele rezultate la Evaluarea Nationala vor fi afisate marti, 29 iunie, pana la ora 14.00, a anuntat Ministerul Educatiei.

Notele vor aparea la centrele de examene, dar si pe platforma evaluare.edu.ro, prin anonimizarea numelui, "in conformitate cu prevederile art. 5 si 6 din

Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date

de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor - RGPD)".

Numele elevilor vor fi inlocuite de coduri individuale, care au fost atribuite acestora in cadrul primei probe sustinute, pe baza de semnatura.

Contestatiile pot fi depuse in zilele de 29 iunie, in intervalul orar 16:00 - 19:00, si 30 iunie, in intervalul orar 8:00 - 12:00.

Rezultatele finale vor fi anuntate in data de 4 iulie.