România, cea mai relaxată ţară din lume în fața restricțiilor impuse în pandemie. Suntem urmați de Nigeria în topul mondial ANALIZĂ

Un grup de cercetătorii din Cluj au realizat un site interactiv în cadrul caruia fiecărei ţări i-au acordat un procent calculat în funcţie de duritatea restricţiilor epidemiologice, cu impact în domeniul economic şi social.

La capitolul relaxare, România este „pe verde”, depăşind toate statele din Europa şi ţări la nivel mondial ca Nigeria, Egipt sau Pakistan.

Analiza a fost făcută de o echipă de şase cercetători ai Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) Cluj-Napoca, pe baza datelor aferente indicelui de normalitate dezvoltat de specialiştii de la revista britanică „The Economist”.

Cercetătorii UBB arată că românii petrec chiar mai mult timp în afara locuinţei şi la cinematografe decât înainte de pandemie.

Astfel că „indicele de normalitate” în România, este de 85,4%, cel mai ridicat dintre cele calculate pentru întreaga lume, mai puţin statele care nu raportează astfel de date, ca Madagascar, statele din Maghrebul Islamic, Iran, Irak sau Afganistan.

Pe locul 2 se află Nigeria, cu 85,2% la capitolul relaxări, iar pe locul 3 este Egiptul, cu 81,62%. La nivel mondial urmează Pakistan şi Mexic, ambele cu 81,27% indice de normalitate.

În Europa, Austria se situează sub România – cu 80,6% şi Ungaria – cu 79,9%, iar acestea din urmă sunt ultimele state europene pe „verde” în ceea ce priveşte măsurile de relaxare.

Biostatisticianul Octavian Jurma este de părere că valul de relaxări a „erodat” campania naţională de vaccinare, potrivit adevarul.ro.

Aşa încât, românii au considerat că nu este nevoie să meargă să se vaccineze, de vreme ce restricţiile sunt eliminate de la o lună la alta.

Care sunt statele cele mai exigente state când vine vorba despre relaxare în faţa pandemiei

Aproape toate statele vest-europene sunt pe „galben”. Vorbim aici despre Spania – 67,15%, Portugalia – 63,88%, Franţa – 72,71%, Marea Britanie – 65,84%, Ţările de Jos – 71%, Germania – 72,96%, Elveţia – 72,4%, Italia – 69,22%.

La nivel mondial, SUA are un indice de normalitate de 77,73%, în timp ce Canada e doar la 65,41%. Federaţia Rusă are un indice de relaxare de doar 63,2%, iar Republica Populară Chineză – 79,8%. India, unde s-a dezvoltat tulpina Delta, are un indice de normalitate de 53,87%.

Iar statele cu cel mai mic indice de normalitate şi cele mai aspre restricţii anti-COVID-19 sunt: Malaysia – 27,93%, Vietnam – 37,19%, Indonezia – 43,03%, Africa de Sud – 48,27% sau Australia – 52,11%.

Ce reprezintă indicele de normalitate

„Indicele de normalitate” este o variabilă calculată pe baza a opt factori care măsoară gradul în care viaţa socio-economică reuşeşte să revină la nivelul de dinaintea pandemiei. Datele au fost centralizate la începutul lunii iulie, când tulpina Delta era dominantă în unele state din Europa, iar Valul 4 al pandemiei îşi făcea simţită prezenţa.

Cei opt indicatori pe baza cărora s-a calculat indicele de normalitate au fost: