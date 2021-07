Transfagarasan, redeschis cu un moment spectaculos. Parasutistii care au zburat de-a lungul soselei cu 220 de kilometri/ora

Circulatia rutiera pe Transfagarasan a fost reluata oficial saptamana aceasta, iar momentul redeschiderii a fost marcat de primul zbor de-a lungul drumului national realizat de o echipa de parasutisti la o viteza de 220 km/h in costume fara motor de propulsie.

"Zborul acesta reprezinta un proiect special pentru noi, o realizare unica. E o onoare si un privilegiu sa zburam deasupra Transfagarasanului", a spus Max Manow, unul dintre cei trei membri ai Red Bull Skydive Team.

Dupa ce s-au lansat de pe linia crestei Varfului Capra - Saua Doamnei, ajungand de la 0 la 100km/h in numai 4 secunde, sportivii au sfidat limitele aerodinamicii, realizand trei tipuri de zbor fara propulsie mecanica: zbor in formatie de-a lungul serpentinelor din Transfagarasan, zbor de proximitate, razant crestei muntoase Netedu, si un zbor acrobatic in formatie, realizat cu ajutorul parasutelor.

Acest tip de zbor a fost primul facut peste serpentinele Transfagarasanului, unde doar experienta miilor de salturi ale sportivilor au putut tine sub control, la coborare de peste 4.000 de metri, costumele nepropulsate mecanic.

Conditiile meteo foarte dificile de deasupra Muntilor Fagaras au schimbat radical strategia initiala de zbor pe care au avut-o initial cei trei. Din cauza instabilitatii meteorologice, planul a trebuit schimbat in aer, chiar inainte de lansarea din elicopter.

"A fost o provocare sa poti integra un astfel de zbor intr-un mediu montan", a spus si Alina Sime, consilier de pregatire si siguranta a zborului, co-fondator al companiei TNT Brothers.

Flexibilitatea si deciziile rapide ale intregului echipaj au contat enorm in reusita celor sase zboruri programate.

"Cand ai de-a face cu aceste conditii meteo care se schimba de la minut la minut, trebuie sa te adaptezi. In mod normal, din momentul in care decolam de la sol si pana ajungem inapoi pe pamant trec aproximativ 8 minute, insa acum a trebuit sa gasim fereastra optima pentru fiecare salt", a explicat Marco Waltenspiel, membru al echipei.

Cu peste 10 ani de experienta in parasutism, B.A.S.E. Jumping sau Wingsuit Flying, sportivii Max Manow, Marco Waltenspiel si Marco Furst zboara impreuna de peste sapte ani.

"Faptul ca suntem o echipa ajuta enorm in acest sport. Eu ma gandesc foarte bine inainte sa sar cu o persoana noua, aleg cu mare grija cu cine fac asta", a spus Max Manow.

"Stii cu adevarat o persoana doar atunci cand treceti prin tot felul de experiente impreuna si, mai ales, prin momente extreme. Atunci vezi cum reactioneaza cel de langa tine si-ti dai seama ce-i poate de fapt pielea", e de parere Marco Waltenspiel.

Oamenii nu sunt construiti sa zboare, dar cu ajutorul wingsuit - un costum aerodinamic care se umfla pe masura ce altitudinea scade - imposibilul devine posibil. Cu suficienta experienta, cei care fac wingsuit flying pot zbura chiar dincolo de zgarie-nori, intre stanci inguste sau chiar sa aterizeze intr-un avion aflat in miscare.

Cu o lungime totala de 151 km, Transfagarasanul (DN7C) traverseaza cei mai inalti munti din tara, Fagaras, si leaga Muntenia de Transilvania. Cel mai inalt punct al acestui drum ajunge la altitudinea de 2.042m, in apropiere de lacul Balea. Din acest motiv, zona montana inalta este inchisa circulatiei rutiere pe timp de iarna, iar in jurul lacului Balea se poate ajunge doar cu telecabina, de la cabana Balea Cascada care functioneaza pe tot parcursul anului.