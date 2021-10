Cum a ajuns Patriarhul Daniel să fie poreclit „Marele Alb” chiar de oamenii bisericii. „Blasfemia lor este la fel de gravă precum corupția lor economică și penală”

Investigația Recorder „Clanul Marelui Alb”, ce a expus legăturile Bisericii cu lumea politică dar și corupția existentă acolo, a scos la iveală și un mic amănunt - acela că Patriarhul Daniel este poreclit chiar de către oamenii bisericii „Marele Alb”. „Din punctul de vedere al respectului față de autoritatea figurii Patriarhului, blasfemia lor este la fel de gravă precum corupția lor economică și penală”, este de părere filosoful Ciprian Mihali, cadru universitar la UBB și fost diplomat român.

„Un singur gând mă tulbură după vizionarea reportajului Recorder și vreau să mă asigur că nu o luăm cu totul razna.

Jurnalistul află, la una din primele sale întâlniri, că lumea din interiorul sistemului BOR îl alintă pe Patriarh „Marele Alb”. Pare a fi o poreclă afectuoasă, care stârnește chiar anumite zâmbete, dar una cu totul familiară în contextul respectiv. Adică toți par a ști despre ce e vorba atunci când aud vorbindu-se despre „Marele Alb”. Deduc de aici că porecla respectivă vine chiar dinăuntrul sistemului BOR, că ea nu este o invenție a dușmanilor Patriarhului.



Iar dacă lucrurile stau așa (repet: îmi mărturisesc ignoranța în privința originii acestei porecle, când a fost ea utilizată prima oară, de către cine, în ce context etc.), deci dacă lucrurile stau așa, în subordinea Patriarhului stau niște oameni de o lipsă de cuvioșenie și de o vulgaritate fără margini. Admițând că nu ei sunt autorii acestei porecle și tot ar fi trebuit să evite folosirea ei, tot ar fi trebuit să descurajeze pronunțarea ei nerostind-o, sau scandalizându-se atunci când o aud, certându-i pe cei care o folosesc. Dar nu, porecla pare o glumiță care trece într-o discuție relaxată, ca un fel de nume de cod între inițiați.

Iar asta mi se pare tragic și degradant: pentru că, până la acest reportaj, așa cel puțin cum o știu generațiile mai în vârstă care au făcut materia numită „Agricultură” în școală, „Marele Alb” este numele unei rase de porci (https://ro.wikipedia.org/wiki/Marele_alb). Dacă eliminați de pe google referințele la acest reportaj, veți vedea că aproape tot ce e scris înainte de această dată despre „Marele Albe” e despre... porci.





Nu cred că oamenii din reportaj nu știu asta, nu-i putem suspecta de atâta prostie sau naivitate. Iar dacă știu asta, din punctul de vedere al respectului față de autoritatea figurii Patriarhului, blasfemia lor este la fel de gravă precum corupția lor economică și penală. Și dacă lucrurile stau într-adevăr așa, BOR trebuie să fie conștientă că problema sa nu este la jurnaliști care dezvăluie meschinării și ilegalități, ci la cei care le comit.



Voi accepta să retrag cu bucurie ce am scris mai sus dacă expresia „Marele Alb” are alte semnificații, mai importante și mai vizibile pentru omul de rând decât aceea pe care am dat-o eu. Dar chiar și atunci, e cu neputință să alungăm întru totul similitudinea fonică măcar, dacă nu și cea de semnificații, pe care o cultivă cu un relaxat umor oamenii din sistemul BOR. Pentru că rămâne inacceptabil pentru orice creștin să știm că o asemenea poreclă jignitoare poate fi folosită de acești oameni”, a scris acesta pe pagina sa de Facebook.

Recorder publică o amplă investigație despre modul în care oameni de afaceri, politicieni și prelați de la vârful Bisericii lucrează mână în mână într-o: construcția și reabilitarea de biserici din bani publici.

Pentru a documenta subiectul, jurnalistul Victor Ilie și-a creat o identitate falsă, pozând într-un om de afaceri cu conexiuni politice care poate face rost de bani europeni pentru reabilitarea unor biserici.

Sub această identitate falsă și folosind o cameră ascunsă, jurnalistul Recorder a discutat cu oameni din anturajul „Marelui Alb”, așa cum îl numesc aceștia pe Patriarhul Daniel. Ancheta a scos la iveală că pentru reabilitarea unor lăcașuri de cult din bani publici lucrările se acordă preferențial, iar totul se face cu binecuvântarea Patriarhului Daniel.