Președintele Klaus Iohannis a declarat în seara zilei de miercuri, 20 octombrie, că singura cale de a scăpa de pandemie este vaccinarea și până când românii se vor convinge să se imunizeze este nevoie de restricții ”prin care putem să avem grijă de cei mai vulnerabili”.

Președintele a transmis că, începând de luni, va fi vacanță școlară pentru două săptămâni pentru toți elevii, că vor fi obligatorii măștile în toate spațiile închise sau deschise. De asemenea, va fi restricționată circulația de noapte, excepție făcând cei vaccinați și cei cu legitimație de serviciu care au o treabă legitimă de rezolvat. În plus, în timpul zilei, la majoritatea activităților, accesul va fi permis numai cu certificatul verde, ”iar cei nevaccinați, din păcate, vor avea o sumedenie de restricții”.

Ads

Klaus Iohannis a mai precizat că ”guvernul va hotărî, în cel mai scurt timp, cel târziu vineri, foarte concret ce restricții intră în vigoare, asta după ce Comitetul Național și experții în materie vor stabili cu toate detaliile aceste norme și le vor transpune, sigur, și în limbaj juridic”

Cercetătorul Ștefan Dascălu: ”Singura soluție este un lockdown național”

Imunologul Ștefan Dascălu, cercetător și doctorand la Universitatea Oxford, spune că în momentul de față singura soluție pentru România este instituirea unei carantine naționale.

”Închiderea școlilor este o măsură greu de implementat și cu un impact puternic atât asupra copiilor, cât și asupra părinților. Dar trebuie să ne gândim că era ceva necesar și nu ne referim la acest moment, ci trebuia implementat mult mai devreme pentru a mai relaxa din presiunea enormă pe care o avem acum asupra sistemului nostru sanitar.

Din păcate, absența oricărei declarații cu privire la un lockdown național lasă foarte mult de dorit, ținând cont că în momentul de față, singura soluție pentru România este instituirea unei stări naționale de carantină pentru a preveni răspândirea extrem de agresivă a virusului. În acest moment, spitalele nu mai fac față.

Trebuie menționat că lockdown-ul nu rezolvă pandemia, ci reușește să încetinească progresia aceasta foarte agresivă a virusului și practic lasă un loc de respiro pentru spitale, pentru medici și astfel putem gestiona pacienții care vin cu forme grave de COVID”, a explicat expertul pentru Ziare.com.

”Soluția nu se rezumă la câteva declarații despre vaccinare”

Imunologul admite că soluția pentru a scăpa de pandemie este, într-adevăr, vaccinarea însă, în acest moment oamenii nu mai au încredere în vaccin din pricina declarațiilor politice.

”Soluția, da, după cum a spus președintele, rămâne vaccinarea. Dar în momentul de față nu putem discuta despre cum să creștem acoperirea vaccinală peste noapte. A crescut într-adevăr rata de vaccinare, oamenii se tem acum.

Ads

Soluția însă, din păcate, nu se rezumă în acest moment la câteva declarații despre cum să facem să creștem rata de vaccinare. Din contră, aceste declarații dau impresia unei politizări a campaniei de vaccinare care este în detrimentul oricărei inițiative de sănătate publică”, a punctat cercetătorul.

”Până acum s-au impus restricții cu jumătate de normă și nu au avut efectul scontat”

”Oamenii sunt extrem de obosiți. Suntem la peste un an și jumătate de restricții și măsuri implementate cu jumătate de normă care nu au avut efectul dorit tocmai din acest motiv.

Vorbim aici de la măsurile restrictive până la campania de vaccinare care nu au avut rezultatele scontate. Ne aducem cu toții aminte de declarațiile unor politicieni care în această vară spuneau că avem o rată de vaccinare bună și că am învins pandemia, iar aceasta în pofida avertismentelor constante venite din sfera medicală și științifică potrivit cărora pandemia nu s-a oprit, că va veni un val 4 și acesta va fi foarte agresiv dacă nu reușim să pregătim sistemul sanitar înainte de toate și să creștem acoperirea vaccinală.

Ads

Acum, genul acesta de constatări că nu am reușit să atingem o acoperire vaccinală foarte bună și că trebuie să găsim o soluție pentru acest lucru sunt de fapt niște vorbe aruncate ca să nu spunem nimic”, a mai spus imunologul Ștefan Dascălu.

”Am pierdut multe avantaje pentru că nu am știut să gestionăm situația”

Cercetătorul a mai precizat că ”este o problemă majoră în România faptul că avem puțin peste 30% vaccinați, însă o campanie de vaccinare trebuie implementată pe termen lung și trebuie bine gândită”.

”În contextul de față noi am pierdut foarte multe avantaje tocmai pentru că nu am știut să gestionăm situația la momentul respectiv și nu am știut să profităm de anumite avantaje și din punct de vedere temporal, adică să ne pregătim din avans să creștem acoperirea vaccinală, să informăm publicul, nu să o politizăm.

Pentru că mulți au ajuns să asocieze vaccinarea cu o figură politică, iar aceasta este de fapt un act medical. Desigur, din poziție oficială poți să ajuți și să faci declarații cu privire la vaccinare, dar lași aceste lucruri în seama experților. Acum oamenii nu mai au încredere nici în cadrele medicale din pricina acestui lucru”, a arătat imunologul.

Ads

Președintele Colegiului Medicilor: ”Dacă nu va fi un lockdown total, probabil va fi unul țintit pe anumite categorii de populație”

Profesorul doctor Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor a precizat pentru Ziare.com faptul că se aștepta la astfel de măsuri. "Sunt două mesaje importante importante, însă nu este ceva nou. Trebuie să oprim transmiterea infecției virale. Iar responsabilizarea populației este esențială.

A vorbit despre restricții care nu au fost bine definite. Sunt convins că vineri guvernul va veni cu detalii suplimentare."

Florin Cîțu: ”Guvernul va face tot ce îi stă în puteri”

”Guvernul va face tot ce îi stă în puteri pentru asigura cadrul juridic, după ce soluţiile concrete vor fi stabilite cu specialiştii”, a anunțat șeful executivului, Florin Cîțu, în urma ședinței de la Cotroceni de miercuri seară, 20 octombrie.

”În acelaşi timp, asigurăm vaccinurile şi logistica necesară”, a precizat premierul, reiterând ideea că vaccinarea rămâne singura soluţie.

Ads

”E nevoie să ne vaccinăm ca să scăpăm de pandemie şi, din păcate, de măsuri ca să minimalizăm pe cât posibil riscurile. Guvernul va face tot ce îi stă în puteri pentru asigura cadrul juridic, după ce soluţiile concrete vor fi stabilite cu specialiştii. În acelaşi timp, asigurăm vaccinurile şi logistica necesară”, a scris, miercuri seară, pe Facebook, premierul interimar Florin Cîţu.

Acesta a mai anunţat că se reiau maratoanele de vaccinare şi se continuă aprovizionarea cu medicamente pentru combaterea pandemiei.

"Sunt convins că experții, în această tragedie națională în care ne aflăm vor merge pe restricții. Dacă nu va fi un lockdown total, poate să fie unul țintit pe anumite populații", a explicat doctorul Daniel Coriu.

Miercuri, 20 octombrie 2021, România a înregistrat 17.158 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2 (COVID – 19), dintre care 266 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare”, a transmis GCS.

Ads

Reamintim că marți, 19 octombrie, a fost cel mai negru bilanț de la începutul pandemiei, cu 18.863 de cazuri noi și 574 de decese în rândul pacienților COVID. În secțiile de Terapie Intensivă erau internate 1.805 de persoane.