Cum comenteaza Valeriu Gheorghita zvonul privind efectele vaccinarii COVID-19 asupra fertilitatii la femei si barbati

Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, Valeriu Gheorghita, a afirmat ca se propaga ideea ca vaccinarea COVID-19 ar afecta fertilitatea atat la femei, cat si la barbati, mentionand ca exista studii in acest sens care arata ca lucruri nu stau deloc asa.



Gheorghita a prezentat marti, 6 iulie, intr-o conferinta de presa, cateva aspecte care dezinformeaza in spatiul public in legatura cu vaccinarea COVID-19.

"As mai vrea sa fac cateva precizari legate de reactiile adverse in general ale vaccinurilor COVID-19 si voi supune atentiei dumneavoastra cateva aspecte care sunt propagate si dezinformeaza in momentul de fata in spatiul public legat de faptul ca, dupa vaccinarea COVID-19, proteina Spike circula in sange si produce efecte adverse grave in randul persoanelor vaccinate.

Aici lucrurile sunt cat se poate de clare si sunt studii solide in acest sens, dupa vaccinarea COVID-19 majoritatea proteinei S se exprima la locul de administrare, de aia se numeste proteina Spike pentru ca are practic un carlig care o retine pe membrana celulelor musculare la locul de administrare.

Studiile efectuate dupa doza unu au aratat ca exista cantitati extrem de mici de proteine S care circula in primele doua- patru zile de la vaccinare si aceasta proteina S dispare odata cu aparitia anticorpilor anti-Sars-Cov-2 pentru ca aceasta este cea care genereaza aparitia anticorpilor", a transmis Gheorghita.

El a precizat ca proteina Spike nu poate fuziona cu membrana celulelor tinta.

"De asemenea desi proteina Spike este asemanatoare cu proteina virala, proteina Spike din vaccin este asemanatoare cu proteina virala ca structura, ca functie, exista totusi o mica diferenta care nu ii permite proteinei Spike din vaccin, practic sunt doi aminoacizi modificati si nu ii permit sa fuzioneze cu membrana celulelor tinta", a explicat coordonatorul campaniei de vaccinare.

Gheorghita a mentionat ca o alta idee care se propaga este ca vaccinarea afecteaza fertilitatea la femei si la barbati.

"O alta informatie complet falsa care circula in spatiul public si de aceea mi-am permis sa o prezint aici este legata de fertilitate. Se propaga ideea ca vaccinarea COVID-19 afecteaza fertilitatea atat la femei, cat si la barbati. Sunt date cat se poate de clare, in primul rand ideea a plecat de la faptul ca exista o asemanare intre structura proteinei Spike si o proteina Sincitina 1 care are rol in maturarea si in dezvoltarea placentei, insa studiile au aratat ca exista asemanari foarte mici intre aceste doua proteine incat probabilitatea sa gasim o asemanare intre proteina Spike si orice alta proteine este foarte mare daca ne-am uitat la ele", a transmis coordonatorul campaniei nationale de vaccinare.

El a precizat ca lucrurile nu stau asa si sunt studii realizate in acest sens.

"Plecand de la aceasta ipoteza s-a vehiculat ideea ca anticorpii anti proteina Spike ar reactiona incrucisat si cu aceasta proteina care are rol in maturarea placentei si ca evident ar cauza aceste probleme de fertilitate. Lucrurile nu stau deloc asa.

In primul rand sunt studii facute la persoanele vaccinate si s-au determinat anticorpii anti sincitina 1, in 15 cazuri, sunt studii pe numar mic de persoane si nu s-au identificat acesti anticorpi si mai mult decat atat toate datele disponibile de la acest moment arata ca dupa infectia naturala cu Sars-Cov-2, adica dupa COVID-19 nu sunt semnale ca scade fertilitatea pentru ca aceeasi anticorpi anti proteina Spike apar si dupa boala naturala.

Cu atat mai mult, sunt studii recent publicate care au aratat ca dupa vaccinare nu se influenteaza fertilitatea masculina, practic s-au uitat la anumiti parametrii din lichidul seminal si sunt nemodificati fata de starea anteriora", a mai declarat Gheorghita.

