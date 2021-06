Provocarea cu care se lupta mai nou patronii din HoReCa. De ce le este din ce in ce mai greu sa gaseasca angajati

Patronii din HoReCa au reluat recrutarile la un nivel similar celui din 2019, dar se lupta cu o competitie puternica din partea operatorilor din domeniu, din strainatate, potrivit unui comunicat al unei platforme de recrutare din Romania.

Nevoia angajatorilor de a-si reintregi echipele este cu atat mai mare cu cat a inceput sezonul estival, au fost reluate evenimentele private si corporate, iar restaurantele, terasele si hotelurile functioneaza din nou intr-o dinamica normala.

"Cu toate acestea, daca piata angajatorilor din HoReCa si-a revenit la ce stiam in 2019, piata candidatilor s-a schimbat destul de mult. O buna parte dintre cei care lucrau in domeniu si au ramas fara job in 2020 sau, pur si simplu, s-au speriat de restrictiile impuse in acest sector si si-au pierdut increderea in revenirea lui au decis sa plece spre zone mai stabile. Retailul, spre exemplu, a fost unul dintre domeniile care au preluat cei mai multi candidati care au parasit HoReCa. O data pentru ca aici s-au facut constant angajari masive si nu doar in Bucuresti, ci si in tot restul tarii. Apoi, pentru ca este un domeniu in care te poti angaja si daca nu ai cursuri de specialitate, deci schimbarea se poate face destul de repede", a declarat Bogdan Badea, CEO eJobs Romania.

Potrivit sursei citate, in acest moment, angajatorii din Romania au o competitie puternica din partea operatorilor de turism si HoReCa din strainatate, care au nevoie urgent de forta de munca si care platesc, totodata, salarii mai mari decat cele din Romania.

Aproximativ 500 de joburi noi pentru strainatate au fost postate in ultima luna, tarile in care s-au cautat cei mai multi candidati fiind Grecia, Spania, Franta si Italia. Pentru aceste locuri de munca, au fost inregistrate aproape 1.500 de aplicari, romanii fiind, totusi, interesati, pe langa aceste tari, si de ofertele de munca in HoReCa din Marea Britanie, Germania si Olanda. In ceea ce priveste optiunile pe care le au in tara, cele mai multe apartin angajatorilor din Capitala (jumatate din numarul total). Urmeaza Constanta, Brasov, Galati, Cluj-Napoca si Timisoara.

70% din numarul total de aplicari vine din partea candidatilor entry-level, cu 0-2 ani de experienta. Sunt urmati cu cei care au nivel mediu de experienta (2-5 ani) si cei fara experienta. Specialistii si managerii au fost candidatii cu cele mai putine aplicari pentru acest domeniu.

"Din acest punct de vedere, nu este nicio surpriza. Vorbim despre un sector care cauta si pe care il cauta in special cei tineri si foarte tineri, mai ales atunci cand vorbim de angajarile din timpul verii", a adaugat Bogdan Badea.

In acest moment, peste 33.000 de locuri de munca pentru Romania si strainatate sunt disponibile pe www.ejobs.ro. Pentru acestea sunt inregistrate, lunar, intre 1,1 si 1,5 milioane de aplicari de la peste 120.000 de aplicanti care isi cauta activ un loc de munca.

Lansata in 1999, eJobs este prima platforma de recrutare din Romania si liderul pietei locale de profil. Incepand cu anul 2012, este parte a grupului Ringier AG, compania internationala de media localizata in Zurich, Elvetia.