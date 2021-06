Romanii care se vaccineaza impotriva COVID-19 primesc cate o zi libera platita pentru fiecare doza. Ce beneficii au parintii adolescentilor imunizati

Camera Deputatilor a adoptat marti, 29 iunie, decizional, proiectul de lege prin care persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuata. Legea merge la promulgare.

Proiectul precizeaza ca persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 urmeaza sa beneficieze, la cerere, de o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, in cazul angajatilor din sistemul public si privat, respectiv de o zi in care sunt scutiti de frecventarea cursurilor scolare, in cazul elevilor si studentilor.

"Persoanele care se vaccineaza impotriva COVID-19 beneficiaza, la cerere, de urmatoarele drepturi: cate o zi libera platita, care nu se include in durata concediului de odihna, pentru fiecare doza de vaccin efectuata, in cazul angajatilor din sistemul public si privat, cate o zi de scutire pentru frecventarea cursurilor, pentru fiecare doza de vaccin efectuata, in cazul elevilor si studentilor, cate o zi de permisie, pentru fiecare doza de vaccin efectuata, in cazul cadrelor militare in activitate si a soldatilor si gradatilor profesionisti", conform propunerii legislative.

Drepturile persoanelor reglementante de acest articol sunt acordate pe baza adeverintei de vaccinare eliberata conform legii.

"Beneficiaza de aceste drepturi si unul dintre parinti sau reprezentantul legal al copilului cu varsta de pana la 18 ani, precum si al persoanei cu dizabilitati cu varsta de pana la 26 de ani, in ziua vaccinarii copilului, respectiv a persoanei cu dizabilitati", mai indica sursa citata.

Dispozitiile de mai sus nu sunt aplicate in cazul in care persoanele sunt vaccinate la locul de munca prin grija angajatorului.

"Pentru a nu afecta semnificativ activitatea angajatorului, angajatii au obligatia de a informa angajatorul cu privire la optiunile de programare ale zilelor libere pe care urmeaza sa le solicite in temeiul prezentului articol, in vederea asigurarii in conditii optime a functionarii activitatii acestuia", conform initiativei de lege.

Pe 17 mai, Senatul a respins proiectul, in calitate de prim for sesizat, insa Camera Deputatilor l-a adoptat decizional. Prin urmare, legea merge la promulgare.