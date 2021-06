Prognoza meteorologilor pentru zilele urmatoare. Canicula si disconfortul termic, combinate cu vijelii, ploi torentiale si grindina

Meteorologii au anuntat duminica, 27iunie, vijelii, averse torentiale, descarcari electrice si grindina pana duminica la ora 22:00 in 17 judete din toata tara. Disconfortul termic si instabilitatea atmosferica sunt asteptate pana in seara zilei de 1 iulie, in toata tara.

Din 27 iunie, ora 10:00 pana in 1 iulie, ora 21:00, vor fi disconfort termic si instabilitate atmosferica.

"Vremea va fi calduroasa, iar disconfortul termic va fi ridicat, la inceput in sud-vestul si sudul teritoriului, apoi si in celelalte regiuni. In zilele de marti, miercuri si joi (29, 30 iunie si 1 iulie), disconfortul termic va deveni accentuat indeosebi in regiunile vestice si sudice, unde va fi canicula", conform ANM.

In timpul dupa-amiezilor si serilor, local in zonele de deal si de munte si pe arii restranse in restul teritoriului vor fi perioade cu instabilitate atmosferica ce se va manifesta prin averse torentiale, descarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina.

In intervale scurte de timp, cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 25...40 l/mp.

A fost emis si un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata de duminica, ora 12:00 pana la ora 22:00.

"In intervalul mentionat, local in nordul Munteniei, al Olteniei, in sud-vestul Transilvaniei si in zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferica temporar accentuata care se va manifesta prin vijelii, averse torentiale, descarcari electrice si grindina. In intervale scurte de timp cantitatile de apa vor depasi local 20...40 l/mp", transmit meteorologii, precizand ca astfel de fenomene se vor semnala pe alocuri, spre seara, si in celelalte judete din Oltenia, Muntenia, inclusiv in Municipiul Bucuresti.

Potrivit hartii prezentate de ANM, 17 judete se vor afla total sau partial sub avertizarea de cod galben.