Vremea se schimba total, in urmatoarele doua saptamani. Acum va fi canicula in multe zone din tara

Vremea se schimba total. Dupa ploi si inundatii, in multe zone vremea va deveni extrem de calda, caniculara chiar.



Ploile vor mai aparea, iar acestea vor avea caracter torential, in multe zone, insa temperaturile vor urca pana aproape de 40 de grade. Iata prognoza ANM pentru urmatoarele doua saptamani, pentru toate zonele geografice din tara.

BANAT: Vremea va deveni caniculara in perioada 22 - 25 iunie, cand media valorilor maxime se

va situa intre 35 si 38 de grade, iar minimele se vor situa in jurul valorii de 20 de grade.

Ulterior sunt prognozate maxime care la nivelul regiunii vor fi in medie de 32-34 de grade, posibil usor mai scazute in jurul datei de 1 iulie si minime, in general, de 16-18 grade.

In primele zile ale intervalului, probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii

atmosferice va fi mai ridicata in zonele submontane. Din 25 iunie, astfel de fenomene se vor semnala mai ales in timpul dupa-amiezilor, iar local vor fi posibile cantitati de apa insemnate

CRISANA: Vremea va deveni caniculara in perioada 22 - 25 iunie, cand media valorilor maxime se va situa intre 35 si 38 de grade, iar minimele vor fi de 18-20 de grade. Dupa 25 iunie este estimata o scadere a temperaturii aerului, astfel la nivelul regiunii pana la finalul intervalului de prognoza vor fi maxime cuprinse intre 29 si 33 de grade, cu cele mai scazute valori in jurul datei de 1 iulie, iar minimele vor fi in medie de 16-17 grade.

In primele zile ale intervalului, probabilitatea pentru manifestari specifice instabilitatii

atmosferice va fi mai ridicata in zonele submontane. Din 25 iunie, astfel de fenomene se vor

semnala mai ales in timpul dupa-amiezilor, iar local vor fi posibile cantitati de apa insemnate.

TRANSILVANIA: Vremea va fi in incalzire treptata, dar semnificativa, astfel ca de la valori medii de 27-28 de grade, se va ajunge la 33-34 de grade in intervalul 23 - 25 iunie cand local va fi canicula in timpul dupa-amiezilor. Spre finalul primei saptamani de prognoza este estimata o scadere a temperaturii aerului, la valori de 30-31 de grade, iar pentru inceputul lunii iulie sunt prognozate maxime de 27-29 de grade. Temperaturile minime nu vor avea variatii semnificative pe parcursul intervalului, astfel media lor se va situa intre 14 si 17 grade, cu cele mai ridicate valori in intervalul 23 - 27 iunie.

Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, astfel ca in special pe parcursul

dupa-amiezilor, se vor semnala averse torentiale. Aceste fenomene vor fi pe arii mai restranse in 23 si 24 iunie.

MARAMURES: Incalzirea treptata, dar semnificativa a vremii va determina cresterea temperaturii de la valori medii de 29-30 de grade la 34-35 de grade in intervalul 23 - 25 iunie, cand vremea va deveni caniculara in timpul dupa-amiezilor. Spre finalul primei saptamani de prognoza este estimata o scadere a temperaturii aerului, la valori in jur de 30 de grade, iar pentru inceputul lunii iulie sunt prognozate maxime de 27-29 de grade. In ceea ce priveste valorile nocturne, acestea vor marca o crestere evidenta in primele zile cand vor atinge o medie regionala de 18 grade, apoi vor fi cuprinse, in general, intre 15 si 17 grade.

Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, astfel ca in special pe parcursul

dupa-amiezilor, se vor semnala averse torentiale, iar cantitati mai insemnate si pe areale

extinse vor fi dupa 26 iunie. Exceptie vor face zilele de 23 si 24 iunie, cand astfel de fenomene se vor semnala izolat.

MOLDOVA: Incalzirea treptata, dar semnificativa a vremii va determina cresterea temperaturii de la valori medii de 26-27 de grade la 34 de grade in ziua de 25 iunie, astfel vremea va deveni calduroasa in toata regiunea, dar mai ales la campie. Dupa aceasta zi foarte calda, se intrevad maxime apropiate de mediile multianuale, respectiv o medie a acestora, ce va fi cuprinsa intre 28 si 31 de grade. Evolutia va fi asemanatoare si pentru valorile minime, ce vor creste treptat pana in 25, 26 iunie, cand se va atinge o medie de 19-20 de grade, iar ulterior acestea se vor situa, in general, intre 16 si 19 grade.

Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, astfel ca in special in cursul

dupa-amiezilor, se vor semnala averse torentiale. Aceste fenomene vor fi pe arii mai extinse la inceputul intervalului (21 si 22 iunie) si dupa 26 iunie.

DOBROGEA: Pe parcursul primei saptamani, vremea va fi in incalzire treptata, dar semnificativa, astfel ca de la valori diurne usor sub cele normale pentru ultima decada a lunii iunie in prima zi, (maxime in jur de 24 de grade) temperatura aerului va ajunge pana la medii diurne de 30-31 de grade in 25 si 26 iunie. In cea de-a doua saptamana, vor fi usoare variatii termice, in jurul valorii de 28 de grade. Evolutia va fi asemanatoare si pentru valorile minime, ce vor creste treptat pana in 26 iunie, cand se va atinge o medie de 21...22 de grade, iar ulterior acestea se vor situa, in general, intre 18 si 20 de grade.

Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, astfel ca in special pe parcursul

dupa-amiezilor, se vor semnala averse locale. Aceste fenomene vor fi mai probabile la

inceputul intervalului (pana pe 23 iulie) si in primele zile ale lunii iulie.

MUNTENIA: Vremea va fi in incalzire treptata, dar semnificativa, astfel ca de la valori medii de 27-28 de grade, se va ajunge la valori in jur de 35 de grade in intervalul 24 - 26 iunie cand local va fi canicula in timpul dupa-amiezilor. Ulterior sunt estimate temperaturi maxime de 31-32 de grade, iar la inceputul lunii iulie, media regionala a acestora va fi in jur de 29 de grade.

Noptile vor fi tot mai calde in prima saptamana, cand media minimelor va creste de la 15-16 grade, pana spre 19-20 de grade, iar dupa 27 iunie se va reveni treptat la minime in jur de 17 grade.

Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, astfel ca in special pe parcursul

dupa-amiezilor, se vor semnala averse torentiale. Aceste fenomene vor fi mai probabile si pe

arii mai extinse la inceputul intervalului (21 si 22 iunie) si dupa 26 iunie

OLTENIA: Vremea va deveni caniculara in perioada 22 - 26 iunie, cand media valorilor maxime se va situa, in general, intre 33 si 37 de grade, iar minimele in crestere treptata, vor atinge o medie regionala de 19-20 de grade. Ulterior sunt prognozate maxime in medie de 32-34 de grade, iar pentru inceputul lunii iulie, in jur de 31 de grade, iar minimele, vor fi in medie de 16-18 grade.

Instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata, astfel pe arii restranse in special in

timpul dupa-amiezilor, se vor semnala averse torentiale, grindina si vijelii.

LA MUNTE: Vremea va fi relativ racoroasa in prima zi a intervalului, cand se vor inregistra valori diurne in jur de 18 grade si nocturne de 9-10 grade. Pana in 25 iunie se va incalzi, vremea devenind calda, cu maxime mediate pentru tot spatiul montan de 25-26 de grade si minime de 15-16 grade.

Pentru a doua saptamana nu sunt estimate variatii termice semnificative, tendinta fiind

de scadere usoara, astfel maximele vor fi in medie de 21-23 de grade, iar minimele de 12-14 grade.

Pe tot parcursul intervalului instabilitatea atmosferica va fi pronuntata si se va manifesta

cu precadere in timpul dupa-amiezilor, prin averse torentiale, grindina si vijelii. Aceste

fenomene vor fi pe areale ceva mai restranse in 23 - 26 iunie