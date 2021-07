Prognoza meteo Bucuresti. Meteorologii anunta inca o zi calduroasa, cu temperaturi ce vor urca pana la 31 de grade

Meteorologii au anuntat ca urmeaza o noua zi calduroasa in Bucuresti, cu sanse reduse de ploi. Temperaturile vor ajunge pana la 31 de grade in timpul zilei si pana la 18 grade in timpul noptii.

Prognoza meteo Bucuresti. Interval 05.07.2021, ora 10:00 - 06.07.2021, ora 12:00

Vremea va deveni calduroasa. Cerul va fi variabil, cu unele innorari dupa-amiaza, dar conditiile pentru ploi de scurta durata si descarcari electrice vor fi reduse. Temperatura maxima va fi de 30...31 de grade, iar cea minima de 17...18 grade, mai scazuta in zona preoraseneasca spre 15 grade.