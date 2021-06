Ploi torentiale in Bucuresti duminica dupa-amiaza. Vremea se mentine instabila si racoroasa zilele urmatoare

Weekend ploios in Bucuresti FOTO Pixabay

Cerul va fi variabil in prima parte a zilei de duminica la Bucuresti, apoi instabilitatea atmosferica va fi temporar accentuata si se va manifesta prin innorari si perioade in care se vor semnala averse, frecvente descarcari electrice si posibil grindina.

Potrivit prognozei speciale pentru Capitala, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie, ploile vor avea caracter torential, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare se vor inregistra cantitati de apa in medie de 15...25 l/mp. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari temporare, mai ales asociate averselor, cand vor fi posibile si vijelii.

In orele amiezii, temperatura maxima va fi de 23...24 de grade, dar va scadea rapid in timpul ploii, spre 16...18 grade.

Pe parcursul urmatoarelor doua zile, vremea se va mentine in general instabila si racoroasa. Vor fi perioade, in special dupa-amiaza si seara, cu innorari accentuate, averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului. Vor fi conditii de grindina. In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa pot fi insemnate.

Temperatura maxima va avea valori de 21...23 de grade in data de 14 iunie si in jurul a 24 de grade pe 15 iunie, iar minima termica va fi de 10...12 grade marti dimineata si 14...15 grade miercuri dimineata.