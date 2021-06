Romania, sub cod galben de canicula si vreme instabila. Temperaturile urca pana la 37 de grade

Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, o avertizare Cod galben de instabilitate atmosferica, valabila in urmatoarea ore in zone din 12 judete, respectiv un Cod galben de canicula ce vizeaza 21 de judete si Municipiul Bucuresti, pana miercuri seara.

Conform prognozei de specialitate, pe parcursul zilei de luni, intre orele 12.00 - 22.00, va fi in vigoare primul Cod galben de vreme instabila in nordul Munteniei, in sud-vestul Moldovei si in zona Carpatilor Orientali si Meridionali. In aceste zone vor fi averse torentiale, descarcari electrice si izolat grindina si vijelii iar in intervale scurte de timp cantitatile de apa vor depasi local 20 - 40 l/mp.

Manifestari de instabilitate atmosferica vor mai fi pe alocuri si in Transilvania, Oltenia, Dobrogea, sudul si estul Munteniei si restul Moldovei.

Judetele afectate de prima avertizare Cod galben sunt: Arges, Bacau, Brasov, Buzau, Covasna, Dambovita, Harghita, Neamt, Prahova, Suceava, Valcea si Vrancea.

Potrivit meteorologilor, in intervalul 29 iunie, ora 12.00 - 30 iunie, ora 22.00, va fi Cod galben de disconfort termic accentuat si canicula in Crisana, Banat, Oltenia, Muntenia, vestul Maramuresului si sud-vestul Transilvaniei, unde, pe arii extinse, indicele temperatura-umezeala (ITU) va depasi pragul critic de 80 de unitati.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 33 si 37 de grade, iar noptile vor fi tropicale si temperaturile minime se vor situa frecvent peste 20 de grade.

Al doilea Cod galben va fi valabil in urmatoarele judete: Alba, Arges, Arad, Bihor, Braila, Buzau, Calarasi, Caras-Severin, Dambovita, Dolj, Gorj, Giurgiu, Hunedoara, Ialomita, Mehedinti, Olt, Prahova, Satu Mare, Timis, Teleorman, Valcea si Municipiului Bucuresti.

ANM precizeaza ca vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata, mai ales dupa-amiaza si seara in zonele de deal si de munte si pe alocuri in restul teritoriului. Totodata, joi (1 iulie), instabilitatea atmosferica se va accentua treptat in majoritatea regiunilor, dar disconfortul termic se va mentine accentuat in sudul si estul teritoriului.