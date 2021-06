Romania, sub cod galben si portocaliu de ploi abundente

Vremea urata nu pleaca din Romania, iar urmatoarele doua zile o sa fie marcate de ploi abundente si instabilitate atmosferica. Peste jumatate din tara este sub cod galben si portocaliu de ploi.

Interval: 18 iunie, ora 10:00 - 19 iunie, ora 23:00

Fenomene vizate: cod galben de ploi insemnate cantitativ, instabilitate atmosferica

In intervalul mentionat in Muntenia, Moldova, Oltenia si in Dobrogea si in cea mai mare parte a Transilvaniei va ploua insemnat cantitativ si vor fi perioade cu manifestari de instabilitate atmosferica. Aversele vor avea si caracter torential, pe alocuri vor fi insotite de descarcari electrice si de intensificari de scurta durata ale vantului.

In intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 20...30 l/mp si pe arii restranse 40...50 l/mp.

Vremea se va mentine in general instabila pana la inceputul saptamanii viitoare.

Interval: 18 iunie, ora 12:00 - 19 iunie, ora 23:00

Fenomene vizate: cod portocaliu de ploi abundente

In judetele Bacau, Galati, Vrancea, Braila, Ialomita, Calarasi, Buzau, Prahova si in zona de munte a judetelor Dambovita, Arges, Brasov si Covasna va ploua abundent si se vor acumula cantitati de apa de 40...50 l/mp si izolat 60...80 l/mp.

Nota: Ploi abundente vor fi pe spatii mici si in celelalte judete din Muntenia si Moldova.