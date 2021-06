Cum merge procesul de vaccinare in Romania: Medicul valeriu Gheorghita anunta ca zeci de centre si-au suspendat activitatea

Doctorul Valeriu Gheorghita, coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID-19, declara ca zeci de centre de vaccinare si-au suspendat activitatea, peste 136 de fluxuri din centre care insa sunt functionale s-au inchis, in timp ce alte centre reduc programul la cateva ore pe zi sau la cateva zile pe saptamana. Echipele medicale din aceste centre vor participa la campania de vaccinare din sate.

"Datele centralizate in ziua precedenta in ceea ce priveste activitatea centrelor de vaccinare, va pot spune ca 45 de centre de vaccinare au sistat temporar activitatea, alte 136 de fluxuri de vaccinare si-au sistat temporar activitatea din centrele care sunt in continuare active - sunt centre de vaccinare care aveau mai multe fluxuri si s-a redus, practic, numarul de fluxuri din acele centre pentru a putea permite desprinderea de echipe mobile care sa asigure vaccinarea in mediul rural - si de asemenea pentru 314 centre de vaccinare a fost redus programul de lucru de la 12 ore la 6 ore sau sunt centre care au program chiar de 4 ore", a anuntat coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID-19, Valeriu Gheorghita, joi, in cadrul unei conferinte de presa.

Ads

El a mentionat ca exista posibilitatea ca in perioada urmatoare sa fie centre de vaccinare care sa nu functioneze una, doua sau trei zile pe saptamana, pentru ca echipele din aceste centre sa se deplaseze in mediul rural.

Conform lui Gheorghita, in cadrul programului "Orasul vaccineaza satul" au fost vaccinate, pana in prezent, peste 62.300 de persoane.

In ceea ce priveste vaccinarea prin cabinetele medicilor de familie, Gheorghita a aratat ca la acest moment sunt 2.451 de astfel de cabinete care vaccineaza, jumatate dintre acestea fiind in mediul rural, iar pana in 23 iunie, medicii de familie au vaccinat 168.932 de persoane, cu 23,4% mai mult decat in saptamana precedenta. Peste 55% dintre persoanele vaccinate la medicii de familie sunt din mediul rural.

In topul judetelor cu cele mai multe persoane vaccinate in cabinetele medicilor de familie se afla Timis - 10.690 de persoane, municipiul Bucuresti - 8.623 persoane vaccinate si judetele Dambovita, Arges, Prahova - cu peste 7.500 de persoane vaccinate.

In ultima saptamana s-au vaccinat 237.195 de persoane, atat cu doza 1, cat si cu doza 2, iar dintre acestea 93.981 de persoane au primit prima doza, peste 90% prezentandu-se direct la centrele de vaccinare.

In prezent, la nivel national sunt active 797 de centre de vaccinare si 1.268 de fluxuri, insa in perioada urmatoare acest numar se va reduce, pentru a deservi activitatile din mediul rural. Acestea vor putea fi reactivate in orice moment, in functie de adresabilitate.

Cel mai recent raport al autoritatilor arata ca in ultimele 24 de ore au fost vaccinate 25.599 de persoane, 11.224 dintre acestea primind prima doza. In ceea ce priveste vaccinurile folosite, 17.621 au primit serul produs de Pfizer, 1.158 Moderna, 667 AstraZeneca si 6.153 JohnsonJohnson.