Primarul din Suceava, Ion Lungu, este de parere ca procesiunea cu moastele Sfantului Ioan cel Nou de la Suceava din primavara a contribuit la scaderea incidentei cazurilor de Covid-19.

"Ne-a pazit Dumnezeu aici, in Suceava. Am simtit acest lucru chiar din primavara cand s-a iesit cu Sfantul pe strazi. Am avut o procesiune si pentru aceasta pandemie.

Ads

Vin oameni la mine si imi spun: 'Stiti domnule primar, eram la spital, cand a ajuns Sfantul in curtea spitalului am simtit ca am prins puteri. M-am insanatosit'.

Toate au contribuit intr-un fel sau altul. Multumim lui Dumnezeu ca astazi suntem intr-o stare de normalitate in Suceava, dar lucrurile se pot intoarce oricand", a declarat Lungu, citat de de News Bucovina.

Intrebat in timpul unei conferinte de presa daca aceasta procesiune a dus la scaderea incidentei cazurilor, primarul a spus ca: "Si de asta. Eu sunt un om credincios. Cred in Dumnezeu. Dumnezeu lucreaza prin oameni. Stiti asta".

Totusi, primarul Ion Lungu le recomanda oamenilor sa fie prudenti si sa se vaccineze pentru a se evita un nou val al pandemiei.

"Eu sunt un om prudent de felul meu. Este bine sa suflam si in iaurt. Ati vazut ce usor se pot intampla anumite lucruri, apar unele focare", a spus Lungu.

"Desi suntem la aceasta cota de zero cazuri lucrurile nu au trecut. Se stie ca in perioada de vara, pandemia este mai blanda cu noi. Sa fim prudenti, sa vedem ce se intampla in perioada rece", a concluzionat primarul.

In Suceava, au fost in total 24.224 de cazuri de Covid. Miercuri, nu a fost raportat niciun caz nou, incidenta ultimelor 14 zile fiind de 0,03, conform Grupului de Comunicare Strategica.