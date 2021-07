Cum va arăta zona Favorit din Drumul Taberei, după schimbarea radicală anunțată de primarul Ciucu VIDEO

Primarul Ciprian Ciucu a publicat pe Facebook proiectul piațetei pe care vrea să o construiască în zona Favorit din Sectorul 6 și le cere părerea celor care îi urmăresc pagina.



"Este un prim concept. Nu este bătut în cuie, vreau să știți de acest proiect și să-l îmbunătățim împreună.

Tema de proiectare: piațetă cu funcționalități multiple, centru de cartier, pretabilă pentru evenimente și promenadă, ex. târgușor de Crăciun, cinema de artă în aer liber, urmărire competiții sportive, food fest, etc."

Ciucu explică ce implică construcția:

"După cum observați, actuala parcare din fața Cinematografului Favorit dispare, tocmai pentru a măria piațeta și a pune mai bine în valoare viitorul Centru Cultural (aflat în lucru, în întârziere) și pentru a da mai multe funcționalități întregii arii.

După cum observați mai sunt încă niște inconsistențe deoarece în fața Cinematografului, acolo unde ar trebui să stea spectatorii în aer liber sunt 5 arbori. Cei care au lucrat proiectul știu că PMB dă extrem de greu avize de defrișare și momentan i-au lăsat pe loc. Ce-i, drept ar ajuta la umbrire. Personal, cred că trebuie mutați si sa gasim alte soluții pentru umbrire.

De asemenea, o parte din clădiri (dreapta), acolo unde este fostul restaurant Favorit (aflat în litigiu) iar acum este mizerie (am igenizt repetat, dar e munca în zadar...) trebuie să dispară și să facă loc unor amenajări specifice.

Deci, repet, pentru că vă știu chițibușari pe unii dintre dvs. (și e bine că sunteți așa pentru că vă pasă și vă implicați), acestă randare are rolul de a pune tema în dezbatere, să discutăm, să îmbunătățim. Nu e ceva final, este un anunț pentru că trebuie să știți planurile Primăriei.

Legat de Centrul Cultural Favorit. Lucrările trenează de ani buni. Constructorul a câștigat licitația cu 57,4 de milioane lei. Fosta administrație i-a crescut contractul la 63,4 de milioane lei. S-au executat lucrări de 13 milioane. Acum, pentru diferența de 50 de milioane rămasă din contract, Aedificia solicită 85 de milioane (oficial), iar din discuții estimează că vor cere 104 milioane pentru total contract (pentru suma rămasă).

Eu înțeleg că au crescut prețurile materialelor, dar efectiv, acum nu avem bază legală ca din pix să dublăm valoarea contractului. Guvernul a promis că va veni cu modificări legislative care să permită indexarea prețurilor la valoarea lor reală din piață."

O oră mai târziu, Ciprian Ciucu a revenit cu o nouă postare pe aceeași temă în care publică o a doua versiune a aceluiași proiect:

"Piațeta FAVORIT, VERSIUNEA 2.0

Este un prim concept al vesiunii 2.0. Nu este bătut în cuie, vreau să știți de acest proiect și să-l îmbunătățim împreună.

La postarea anterioară, cea cu prima versiune, foarte mulți dintre dvs. ați cerut mai mulți arbori.

Reiterez faptul că: Tema de proiectare: piațetă cu funcționalități multiple, centru de cartier, pretabilă pentru evenimente și promenadă, ex. târgușor de Crăciun, cinema de artă în aer liber, vizionare competiții sportive, food fest, etc.

Nu se poate și PIAȚEATĂ MULTIFUNCȚIONALĂ și mulți copaci. Dacă vrem mai mult verde și mai mulți copaci, schimbăm tema de proiectare din PIAȚETĂ în PARC și gata. Menționez că arhitectul Centrului Cultural pe care vrem să-l punem în valoare spune clar că este nevoie de o piațetă.

Problema noastră este că oamenii pleacă din Sectorul 6 în alte sectoare (în special în Centrul Vechi) pentru a petrece timpul liber. De asemenea, în Sectorul 6 avem 280.000 de arbori! Stăm chiar bine în comparație cu media urbană! În toamnă (când e vremea plantării) începem plantare a 2000 de arbori, inclusiv în alveole!

Ca idee, acest obiectiv (atracție pentru evenimente culturale) este gândit să deservească tot Sectorul 6. Un parc ar deservi doar populația din zonă.

Spre deosebire de Militari, Dr. Taberei are parcuri și alei umbrite, curți ale blocurilor generoase cu arbori maturi și spațiu verde. Cine vrea parc are unde merge. Cine vrea piațetă și evenimente culturale nu prea are unde merge. Centrul Cultural Favorit va putea găzdui o parte din concertele Festivalului Enescu, în piațetă seara se pot urmării campionate europene și mondiale, diferite competiții sportive sau filme de artă (sau proteste împotriva primăriei...)."

Primarul sectorului 6 își încheie postarea cu o întrebare.

"Deci: piațetă sau parc?

P.S. Nici în Oradea (proiectată de Planwerk) nici în Cluj (tot Planwerk) nici în Sibiu nu sunt cu mulți copaci, de fapt cam lipsesc...

P.P.S. Referitor la comentarii anterioare, piațeta nu este compatibilă cu trasee de biciclete, locuri de joacă pentru căței și pădure urbană."