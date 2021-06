Primar din Caras-Severin, ridicat de DNA. Flagrant pentru luare de mita la sediul Finantelor Publice Timisoara

Procurorii DNA Timisoara si ofiteri de la DGA au organizat, vineri, un flagrant in parcarea sediului Finantelor Publice din Timisoara, in urma caruia un barbat a fost ridicat pentru luare de mita. In acelasi dosar este cercetat si primarul localitatii Sopotu Nou, Paun Baba.

Flagrantul de la sediul Finantelor Publice Timisoara a fost organizat pentru un inginer, angajat ca diriginte de santier la diferite lucrari ale primariei din Sopotu Nou, in ultimii ani.

Acesta primise, de la un denuntator, cateva zeci de mii de lei, potrivit unor surse din randul anchetatorilor.

La scurt timp, procurorii DNA au descins si la Primaria Sopotu Nou din judetul Caras-Severin de unde l-au ridicat pe edilul Paun Baba pe care l-au dus la audieri, la sediul DNA Timisoara.

Cei doi sunt acuzati ca de-a lungul timpului au primit mita pentru avizarea mai multor lucrari in Sopotu Nou.