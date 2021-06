Primul medic sanctionat ca a negat pandemia COVID-19 VIDEO

Razvan Constantinescu, medic primar in Medicina interna si Gastroenterologie la Institutul de Gastronterologie si Hepatologie din Iasi este primul medic sanctionat pentru declaratiile facute de-a lungul timpului in care neaga existenta pandemiei de Coronavirus si descurajeaza vaccinarea anti-Covid.

Comisia de etica a Universitatii de Medicina din Iasi a decis sa-i dea un avertisment scris, fiind acuzat de promovarea de teorii nestiintifice despre pandemie, virus si vaccin.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata in termen de 15 zile. Continua si ancheta Colegiului Medicilor din Iasi care l-a audiat in aceasta saptamana pe medicul Razvan Constantinescu.

Intr-o postare pe Facebook, medicul a anuntat deja intentia de a contesta masura luata impotriva lui:

'FAPT CONFIRMAT: DENIGRAREA S-A PRODUS

Tocmai am primit decizia in unanimitate (desi niciun membru nu a spus/intrebat nimic pe parcursul audierii) a Comisiei de etica: sunt vinovat pentru faptele savarsite.

De data asta nu-mi mai este rusine, ci sunt mandru de institutia in care lucrez. A manifestat fermitate si curaj impotriva celor care incalca etica profesionala.

Decizia va fi contestata", promite acesta.

La iesirea de la intrunirea Comisiei de etica, cea care a luat decizia sanctiunii, medicul a fost intampinat de zeci de sustinatori care l-au primit cu aplauze si i-au oferit un microfon pentru un mic discurs.