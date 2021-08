Motocicleta oferită ca premiu la Bucovina Motorfest, câștigată de viceprimarul Teodora Munteanu. Ce a decis să facă cu premiul

Premiul cel mare al festivalului rock Bucovina Motorfest, o motocicletă custom Yamaha 2YL, a fost câștigat de viceprimarul Sucevei, Teodora Munteanu.

Tragerea la sorți a premiilor a avut loc sâmbătă seara, 7 august, iar biletul câștigător, cu numele Teodora Munteanu, a fost extras din urnă de băiatul solistului de la trupa Urma.

La tombolă au participat toți cei care au cumpărat tricoul oficial al festivalului.

În cursul zilei de duminică, 8 august, viceprimarul Teodora Munteanu a mulțumit pe pagina sa de socializare și a postat fotografii cu motocicleta câștigată la tombolă, potrivit monitorulsv.ro.

Totuși, postarea nu mai este de găsit pe pagina viceprimarului.

O zi mai târziu, pe 9 august, viceprimarul a anunțat ce face cu premiul:

"În seara zilei de 7 august 2021 am participat, ca în fiecare an, la festivalul Bucovina Rockfest, organizat de către Asociația Legio Phoenix MC Suceava, în condiții impecabile. Cu această ocazie a fost organizată tombola, la care am participat și eu ca urmare a cumpărării tricoului festivalului. Numele meu a fost extras din urna cu sute de bilete de către băiatul solistului trupei ”Urma”.

Nu e un secret că particip la festivalurile rock, prietenii mei știu acest lucru. Dacă sorții s-au rostogolit către mine, am decis să achit contravaloarea acelui premiu, în sumă de 5000 RON, iar banii sa fie direcționați către Asociația ”Salvați Copiii Suceava”. Este o motocicletă second-hand și voi avea mare grijă de ea", a scrie Teodora Munteanu.



Cu doar câteva ore înainte ca viceprimarul să anunțe intenția de a face o donație către Salvați copiii, în contul premiului câștigat, jurnalista Oana Șlemco, de la Adevărul, a a catalogat gestul Teodorei Munteanu drept imoral, într-o postare pe Facebook:

"De ce este profund imoral că viceprimarul Sucevei, Teodora Munteanu (USR PLUS), a plecat acasă cu o motocicletă, marele premiu de la Bucovina Motorfest?

Doamnă viceprimar al municipiului Suceava, Teodora Munteanu, nu vă felicit pentru motocicleta câștigată la Bucovina Motorfest, în weekend-ul care a trecut.

Nu vă felicit pentru că Primăria Suceava, instituția pe care o reprezentanți, a finanțat evenimentul. În general, organizatorii nu se înscriu în competițiile pe care le organizează/finanțează, pentru că aruncă cu praf de îndoială asupra corectitudinii desfășurării acestora.

Ce trebuia să faceți când v-ați auzit numele extras din urnă, pentru că, da, a fost o tragere la sorți? Ce ar fi fost corect? Trebuia să mulțumiți civilizat, să vă retrageți din concurs și să cereți să se mai tragă o dată la sorți. Să donați, doamnă, motocicleta.

Este profund imoral că ați plecat acasă cu marele premiu de la Bucovina Motorfest, dumneavoastră, în calitate de reprezentant al instituției care a finanțat evenimentul."

Reacțiile cititorilor

În comentarii, urmăritorii paginii viceprimarului spun că anunțul donației vine cam târziu:

"Prea târziu! Dacă nu erau atât de multe reacții negative, din partea societății civile, ați mai fi făcut această donație?

Dacă da, de ce nu ați anunțat-o când ați urcat pe scenă pe motocicletă?

Și în primul rând, de ce ați participat la un concurs, în cadrul unui festival co-organizat și de Primăria Suceava, unde sunteți viceprimar? Știți, de exemplu, că angajații Loteriei Naționale nu au dreptul să participe la extrageri?

Motocicleta are valoarea de doar 5000 de RON? Puteți să ne arătați factura de achiziție?

De ce ați ales ONG-ul "Salvați Copiii"? Puteți publica OP-ul după efectuarea donației?"