Valul 4 al pandemiei este mult mai aproape decat speram si cu toate ca ridicarea restrictiilor anti-pandemie dau impresia ca suntem pe drumul cel bun, variantele noi ale coronavirusului, mult mai agresive si contagioase fata de tulpina initiala, starnesc ingrijorare in randul oamenilor de stiinta.

In acest timp se incearca o crestere a gradului de vaccinare, insa oamenii par sa nu mai vrea sa ia parte la acest proces de imunizare, astfel ca centrele de de imunizare se inchid pe banda rulanta. Si, ce este mai grav, oamenii cred ca am scapat de pandemie si nu se mai protejeaza, dupa relaxarea restrictiilor.

Gelu Duminica: "Din momentul in care s-a scos masca in locurile publice, in mentalul colectiv pandemia s-a terminat"

Sociologul Gelu Duminica a precizat pentru Ziare.com ca relaxarea masurilor de la 1 iunie au fost facute prea devreme si in momentul in care a fost ridicata restrictia ce tine de masca, in mentalul oamenilor pandemia nu mai exista. Astfel ca in cazul in care vor trebui impuse noi restrictii din toamna, va fi foarte greu sa ii faca pe oameni sa le respecte.

"Mesajele autoritatilor sunt destul de ciudate: nu mai avem pandemie dar sa va vaccinati. Pai de ce sa ne vaccinam daca nu mai avem pandemie? Prin aceste mesaje s-a adancit confuzia care era deja, pentru ca scepticii sau coronascepticii erau destul de numerosi si destul de vocali in spatiul romanesc. Si se pare ca argumentele pe care ei le ofereau au castigat mai multa sustinere fata de cele pe care Guvernul le ofera.

In momentul de fata vaccinarea este blocata. Foarte probabil ca dupa cum spun specialistii sa avem un val patru care se pare ca va fi mult mai dur. Noi suntem total nepregatiti, insa guvernul nostru, din pacate, continua acel mod de comunicare si decredibilizare pe care l-au pus in practica de la inceput.

Din pacate, politicul s-a bagat prea mult intr-o zona care nu tinea de politica facuta de politicienti ci de cea facuta de medici.

Politicienii au vrut sa ia caimacul la Dumneze stie ce. Nu am inteles decizia domnului Citu de a relaxa, incepand cu 1 iunie. Din momentul in care s-a scos masca in locurile publice, in mentalul colectiv pandemia s-a terminat.

Va fi foarte greu sa ii mai determine pe oameni sa respecte masurile anti-pandemie, sa poarte masca. Este mai greu sa reconstruiesti decat sa construiesti ceva", a spus Gelu Duminica.

"Campania a fost facuta pentru cei care se vaccinau oricum"

"Eu cred ca cei care voiau sa se vaccineze au facut-o din proprie constiinta, ceilalti trebuiau convinsi. Cvasimajoritatea celor care s-au vaccinat sunt cei care se vaccinau oricum.

Din pacate, politica noastra de vaccinare nu s-a bazat pe realitatea din societatea romaneasca. Sa nu uitam ca acum cativa ani a fost acel program de vaccinare pentru cancerul de col uterin care a fost un esec rasunator.

A mobilizat toti anti-vaccinistii. Era la "mintea cocosului" ca acelesi forte se vor mobiliza din nou.

Unul dintre lucrurile pe care le facem in orice campanie se numeste analiza campului de forte: cine ia deciziile, cine poate influenta decizile si asa mai departe.

Avem un an jumate de cand a inceput totul, iar guvernantii nostrii, statul laic, nu a reusit inca sa convinga liderii religiosi sa iasa cu un punct de vedere", a mai explicat sociologul.

Gelu Duminica a spus ca informarea privind vaccinarea trebuia sa se faca si in limba minoritatilor nationale.

"Va dau un exemplu: In timpul campaniilor politice, in zona Harghita-Covasna-Mures, erau mesaje de a vota politicianul in limba maghiara. Pe timp de pandemie, peste tot in Harghita si Covasna erau mesaje de vaccinare doar in limba romana.

Cum, atunci cand il chemi sa te voteze poti sa te adresezi in limba lui, constient fiind ca astfel poti sa-l atragi mai usor, iar cand este vorba de sanatate publica te adresezi doar in limba romana?

Cand trebuiau sa stranga voturi, se duceau in biserici, peste tot. Acum, nu", a mai spus Duminica.

"Opozitia si putearea trebuiau sa treaca peste orgolii"



"Avem lideri mari de opozitie, PSD, pe care eu nu i-am vazut ca s-au vaccinat. Sau daca au facut-o s-o faca public. Pentru ca, din pacate acest program de vaccinare nu a fost vazut ca un program national ci ca un program al Guvernului.

Iar opozitia nu s-a gandit la binele natiunii. Iar pe de alta parte, puterea nu a stat de vorba cu opozitia deloc. Ca si cum vaccinarea ar fi liberala sau PSD-ista, ori virusul ar fi liberal sau pesedist.

Din punctul meu de vedere, aici trebuia trecut peste orgoliile politice. Doar ca trebuie sa ai politcieni care sa faca chestia aceasta. Dar din pacate, politrucii au vazut mai degraba un potential sa iasa in fata din aceasta vaccinare si nicidecum o nevoie de a sustine sanatatea publica.

Drept dovada, masurile au fost anuntate doar de politicieni. Pe de alta parte, in alte state, politicienii au dat un pas in spate.

Nu stiu ce a castigat prin asta politicul, insa acea decizie a pus cruce campaniei de vaccinare.

Din punctul meu de vedere, raul este facut si putem vorbi de o revenire a campaniei de vaccinare doar daca, Doamne fereste, va fi o infectare cu o tulpina agresiva si o sa moara din nou oameni.

La noi in Romania, deciziile politice au omorat COVID-ul. Am pornit ca tigrii Europei si am terminat ca pisica miorlaita.

In primele luni eram pe un trend foarte buni, iar acum suntem penultimii in Europa, dupa vecinii bulgari", a mai aratat sociologul.

"Daca te vaccinezi ramai impotent. Combate asta!"

"La nivelul mediului rural romanesc, omul a trait fara masca si in aceasta perioada de dinaintea relaxarilor. Pentru el nu a existat virusul, decat daca a auzit ca a patit unul ceva. Dar imediat acest lucru a fost estompat de zvonul ca familia a primit bani ca sa il declare mort de COVID.

Sunt unii care cred ca daca faci vaccinul ramai impotent.

Dupa un an de zile noi nu avem un studiu, la nivel national care sa ne arate care sunt miturile privind vaccinarea care ar trebui demantelate de campania Guvernului.

Campania care a fost facuta deunazi de Guvern si inca mai ruleaza a fost facuta pentru cei care inca se vaccinau. Tu predicai credinciosilor. A fost adresata celor care vor sa plece in afara, pai si cei care nu pleca ce fac? "Ma vaccinez pentru ca vreau sa-mi strang copiii in brate", pai si pana acum am facut-o ca m-am descurcat.

Trebuie o campanie facuta pentru oamenii care nu cred: cei care cred ca raman impotenti, ca le cresc solzi, ca le ia sufletul sau ca vorbesc cu Bill Gates. Acele mesaje trebuie combatute.

Principalul argument pentru sceptici sa se vaccineze, era purtatul mastii. Acum nu mai au. Numarul de imbolnaviri a scazut, numarul deceselor a scazut, acum ei vor spune ca au dreptate ca au vrut sa ne subjuge, sa ne puna botnita. Combate asta, daca poti!

Coronavirusul nu a facut decat sa accentueze ceea ce noi aveam deja. Politicienii inconstienti au devenit mai inconstienti, saracii au devenit mai saraci., cei care se simteau abandonati se simt si mai abandonati, iar cei care faceau bani au facut si mai multi bani", a mai spus sociologul Gelu Duminica.

Doctorul Beatrice Mahler: "Avem depus un plan de rezilienta"

Contactata de Ziare.com, medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului Marius Nasta spune ca spera ca nu se va ajunge la nivelul valurilor anterioare cu multe infectari si multe decese din cauza COVID-19, pentru ca acum ar trebui sa invatam din greseli. In plus, spitalele au pregatite planuri de rezilienta prin care pot creste numarul de paturi COVID-19 in functie de necesitati.

"Eu cred ca situatia va fi mai buna fata de ce am trait pana acum. Avem o parte din populatie vaccinata, o alta parte din populatie s-a imunizat prin boala, cu siguranta nu vom mai vorbi de aceeasi situatie ca si anul trecut.

Ar fi ideal sa avem mai multi vaccinati pentru a sta si mai linistiti. Insa, pe de alta parte, procentul cel mai mare de persoane vaccinate s-a realizat in zone in care circulatia si contactul intre persoane este mai mare.

Probabilitatea sa avem un nou val in toamna este mare. Avem tulpina Delta care probabil va ajunge sa infecteze mai multe persoane odata cu trecerea acestui moment de liniste. Dar sper sa nu aduca imbolnaviri la categoriile de persoane vulnerabile care sa necesite spitalizare. Formele de afectare sa fie mai putin severe", a transmis Beatrice Mahler.

Medicul nu exclude insa faptul ca, "cel mai probabil vom avea si persoane care sa fie internate in spital, noi, la Institutul Marius Nasta ne-am pregatit. Avem un plan de rezilienta depus care presupune modificarea numarului de paturi in functie de adresabilitatea pe care o s-o avem in toamna. Insa sper din tot sufletul ca aceasta crestere sa nu ajunga la nivelul maximal pe care am avut-o in toamna trecuta tocmai pentru ca toate spitalele au acest plan de rezilienta.

Trebuie sa invatam din greseli, iar asistenta pacientilor cu boli cronice trebuie sa fie prioritara".

"In acest moment, la Institutul Marius Nasta ne confruntam cu pacienti cu tuberculoza, cu cancere depistate in statii tardive care cu siguranta sunt un efect secundar al pandemiei", a mai aratat managerul spitalului Marius Nasta.

Medicul Beatrice Mahler a mai aratat ca "pana la urma vaccinarea este un act voluntar, asumat, un act de responsabilitate care tine de persoana fiecaruia".

"Sa nu vrei sa te vaccinezi este dreptul tau, fiecare trebuie sa stie ca poate sa nu treaca prin boala, poate sa dezvolte o forma usoara, insa la fel de bine poate sa faca o forma severa care sa il afecteze pe termen lung dupa trecerea prin boala.

Nu este deloc placut sa fii bolnav si nici nu este de dorit", a mai arata Mahler.

Jurma: Valul 4 ii va afecta, in proportie de 80% pe cei care nu s-au vaccinat pana acum

Cercetatorul Octavian Jurma este de parere ca valul 4 al pandemiei va afecta segmentul de populatie nevaccinat inca pana in aceasta vara.

"Insa noi avem posibilitatea de a decide sau nu daca vom participa sau nu la valul 4. In primele trei valuri nu am avut de ales. depindeam doar de Guvern.

Insa este foarte clar ca Guvernul nu va face mai mult decat sa puna la dispozitie vaccinul. Dar daca avem guverne din afara in care avem incredere mai mare ca in cel din Romania, atunci haideti sa ne luam dupa britanici si dupa germani", a spus Jurma.

"Deci, noi, in ritmul acesta, in septembrie cand se vor deschide scolile, nu vom avea nici macar 30% din populatie vaccinata.

Ar trebui o campanie de comunicare in aceasta perioada de liniste, in care noi putem vorbi fara emotii de ceea ce urmeaza. Trebuie sa ne pregatim de razboi pe timp de pace, apoi, cand intervine panica este mai greu de gestionat", a spus Octavian Jurma.

"Sa ne imbratisam pentru impact"

Specialistul subliniaza ca "inca nu este prea tarziu sa evitam un val patru, sau am putea avea un val cu infectari multe, insa putine decese.

E nevoie cumva sa ne imbratisam pentru impact, vom avea o aterizare fortata cand ne intoarecea din vacanta. Insa aterizarea fara parasuta va fi doar cei pentru care nu s-au vaccinat".

Dar pentru a nu avea parte de noi tragedii, strategia de vaccinare ar trebui sa se schimbe.

"Acum ar trebui luate din resursele investite in centrele de vaccinare si reinvestite in echipe mobile care ar trebui sa ia lista cu persoane vulnerabile si sa mearga din usa in usa pentru a sta de vorba cu oamenii.

Ar fi un succes real si cred ca ar creea sentimentul ca suntem impreuna", a spus Jurma.