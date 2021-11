Povestea arădencei care a înființat o agenție matrimonială dedicată româncelor care vor să se mărite cu bărbați nemți

Antoaneta Hambitzer o arădeancă emigrată în Germania în perioada comunistă și reîntoarsă în România, după 1990 a înființat o agenție matrimonială prin intermediul căreia româncele în căutarea unui partener de viață se pot căsători cu un bărbat neamț, arată adevarul.ro.

Potrivit sursei citate, agenţia a apărut în 1993, pe vremea când nu existau reţele de socializare şi cererea pentru servicii matrimoniale era încă mare. ”Nu a fost deloc uşor la început, am muncit enorm ca să ajung să îmi fac o cartotecă, să îmi dezvolt un portofoliu de bărbaţi şi femei. M-am menţinut pe piaţă, prin originalitate şi seriozitate: spre deosebire de alte platforme de dating, la mine focusul a fost dintotdeauna pe căsătorie. Persoanele care apelează la ajutorul meu nu îşi doresc relaţii de-o vară”, spune Antoaneta.

Ads

Arădeanca a mărturisit că ideea de afacere i-a venit după ce a văzut, în Germania, o agenție similară dedicată femeilor din Polonia care vor să se căsătorească cu un neamț.

„Ideea de a înfiinţa o astfel de agenţie matrimonială axată pe relaţii stabile, serioase şi căsătorii între bărbaţii nemţi şi femeile românce mi-a venit după ce am citit într-un ziar din Germania despre o astfel de firmă care intermedia căsătorii între bărbaţi nemţi şi femei din Polonia.

M-am gândit că este un lucru pe care mi-ar plăcea şi mie să îl fac. Cunoscând atât cultura din România, cât şi pe cea din Germania mi-a venit ideea să deschid şi eu o agenţie. Dintotdeauna mi-a plăcut să interacţionez cu oamenii, inclusiv prin natura jobului de recepţioner la hotel pe care îl practicasem până atunci”, a mai declarat Antoaneta pentru adevarul.ro.

Potrivit arădencei, bărbaţii din Germania apreciază foarte mult frumuseţea femeilor din România şi faptul că sunt orientate spre a-şi întemeia o familie, într-o măsură mult mai mare decât femeile din ţara lor.

„Clienţii mei sunt bărbaţi care nu au timp şi nici nu au unde să cunoască pe cineva, vin obosiţi de la serviciu şi nu au răbdarea şi perseverenţa să stea serile pe Internet şi să schimbe impresii cu zeci de prietene”, explică Antoaneta motivele pentru care nemţii apelează la serviciile agenţiei.

Procentual, cam 25% din ei au vârste sub 35 de ani, nu au mai fost căsătoriţi, nu au copii şi îşi doresc o familie, în timp ce 60% au vârste între 45 şi 50 de ani, în general divorţaţi şi care vor să-şi refacă viaţa. O categorie mică – 15% - este reprezentată de bărbaţii peste 60 de ani.

”În general, bărbaţii nemţi preferă femei cu 5-10 ani mai tinere decât ei, însă pretenţiile sunt în general justificate. Un bărbat de 50 de ani din Germania arată mai tânăr cu 10 ani decât un român de aceeaşi vârstă, pentru că se îngrijeşte mai mult, calitatea vieţii este mai bună, trăieşte mai sănătos”, consideră Antoaneta.

„Am ajuns în Germania la început de decembrie, în 2015, iar pe 8 decembrie l-am cunoscut pe Andreas. Pe 11 decembrie m-am mutat la el şi pe 13 decembrie aveam deja contract de muncă la firma lui de software. La început era doar o formalitate, pentru a beneficia de toate asigurările, ulterior am ajuns mă ocup de contabilitate.

Ads

Mi-am dat seama atunci, prin gesturile pe care le-a făcut, că are intenţii serioase. După Crăciun am plecat împreună într-o vacanţă în Caraibe de 3 săptămâni împreună cu băieţelul lui de 8 ani, pe atunci. De când am aflat că nu pot face copii natural, că e aproape imposibil, mi-am dorit bărbaţi care să aibă deja copii. Ne-am căsătorit în vara anului 2016, la aproximativ un an după ce ne-am cunoscut”, povesteşte Alina, una dintre clientele agenției matrimoniale.