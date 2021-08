Povestea impresionantă a fetiței de 11 ani care vinde pe plajă accesorii făcute de ea, pentru a-și salva cățelul. Momentul emoționant a ajuns viral, iar oamenii s-au îngrămădit să o ajute

Jurnalista Oana Zamfir a povestit, într-o postare pe Facebook, cum a cunoscut o fetiță de 11 ani, pe plajă, în Vama Veche, care vindea accesorii create de ea pentru a strânge bani să-și salveze cățelul.

Jurnalista a fost impresionată de povestea fetiței și nu s-a putut abține să nu-și cumpere și ea ceva hand-made, dar a și publicat o postare în care a scris despre Tiara.

Ads

„Pe faleza din Vama Veche, spre bulgari, mult după ce se termină barurile, stă în fiecare seară Tiara, o fetiță de 11 ani care își vinde accesoriile făcute cu mâna ei.

Banii strânși sunt pentru cățelul ei, Honey, care are picioarele din spate paralizate, despre care vorbește cu un zâmbet pe față, semn că speră să îl facă bine. Operația costă 10 mii de lei, ea a reușit să strângă 6 mii până acum.

Mi s-a părut cel mai bun loc de unde pot cumpăra amintiri din Vamă dar cel mai tare mi-a plăcut că Tiara s-a oferit să monteze un lanț unui pandantiv sub ochii mei. Mi-a spus că are aparatul de dat găuri cadou de la mama doar de o lună. Pană să-l aibă lipea tot ce crea.



Tiara este cea mai solară persoană pe care am cunoscut-o lunile astea. De la ea am cumpărat amintiri și am furat niște optimism”, a povestit jurnalista Oana Zamfir.





La scurt timp, jurnalista a revenit cu o nouă postare în care povestește că oamenii au fost impresionați când au aflat de povestea Tiarei și au mers să o ajute.



„Am promis că revin cu detalii, așa că scriu asta de pe marginea drumului, pe avarii, pentru că mesajele voastre sunt cu sutele.

Am primit pozele astea acum 10 minute de la Tiara. S-a făcut coadă la ea la tarabă în seara asta și mi-a mărturisit că un domn i-a donat personal azi 2400 de lei pentru Honey.

I-am spus că mi-ați scris în număr mare, că vreți să ajutați iar ea mi-a răspuns cu o sinceritate dezarmantă că până la finalul weekendului crede că strânge suma de care mai are nevoie pentru operație.

Altfel, astăzi am reușit să vorbesc cu mama Tiarei. De la ea am aflat că Honey s-a născut cu picioarele din spate paralizate și că a fost abandonat la naștere de mamă. Selecție naturală. Tiara l-a găsit lângă un tomberon in Vama Veche, l-a hrănit cu seringa timp de câteva luni și acum vrea să îl facă bine de tot.

M-a rugat să vă mulțumesc tuturor pentru gândurile bune și pentru susținere, dar banii sunt aproape strânși și spune că nu ar avea ce să facă cu suma uriașă care s-ar strânge în urma mobilizării voastre.

Ads

Cred că am prins toți lecția pe care ne-o dă azi fetița de 11 ani care se luptă pentru cățelul ei: ia cât îți trebuie și oferă tot, toată iubirea”, a transmis Oana Zamfir.

La scurt timp, fetița a anunțat-o pe Oana Zamfir că a reușit să strângă banii necesari pentru operație.