Populatia Romaniei la 1 ianuarie 2020: 19.328.000 de locuitori. Femeile sunt majoritare

Populatia rezidenta a Romaniei a fost de 19,328 milioane de locuitori, la 1 ianuarie 2020, iar populatia feminina a fost majoritara, cuprinzand 9,868 milioane de persoane, respectiv 51,1% din total, conform unui comunicat al Institutului National de Statistica, publicat cu ocazia Zilei mondiale a populatiei.



Comparativ cu 1 ianuarie 2019, la 1 ianuarie 2020, INS spune ca se remarca adancirea fenomenului de imbatranire demografica prin reducerea populatiei tinere (cu varsta intre 0 si 14 ani) cu 10.900 de persoane, ponderea acesteia reprezentand (15,7%) in totalul populatiei rezidente, si cresterea ponderii celei varstnice (de 65 ani si peste) de la 18,5% la 18,9% (+65,4 mii persoane).

Ads

Populatia adulta (15-64 ani) reprezinta 65,4% din total, in scadere cu 140.000 persoane fata de inceputul anului 2019. In cadrul populatiei adulte a crescut ponderea grupelor de varsta 30-34 ani si 50-54 ani si a scazut cea a grupelor de varsta 15-19 ani, 20-24 ani, 25-29 ani, 35-39 ani, 40-44 ani, 45-49 ani, 55-59 ani si 60-64 ani.

In mediul urban din Romania locuiesc 10,456 milioane de persoane, reprezentand peste jumatate din populatia rezidenta a tarii (54,1%).

Cardul de masa Up Dejun vine cu cost 0 si discount de pana la 50% la principalele categorii de produse si servicii de care afacerea ta are nevoie. Obtine oferta AICI!

Potrivit INS, la 1 ianuarie 2020, regiunea de dezvoltare Nord-Est (cu judetele: Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui) detinea cel mai mare numar de locuitori, cu o pondere de 16,5% in populatia rezidenta a tarii. La polul opus se situa regiunea de dezvoltare Vest (formata din judetele: Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timis) cu o pondere de doar 9,2% in populatia rezidenta a tarii. Regiunea de dezvoltare Bucuresti-Ilfov este cea mai urbanizata zona, iar populatia care locuieste in municipii si orase reprezinta 88,5% din populatia totala a regiunii.

In anul 2020, speranta de viata la nastere a ajuns la 76,11 ani, in crestere cu 0,14 ani fata de anul anterior, femeile avand o durata medie a vietii mai mare cu 7,21 ani decat barbatii. Datorita nivelului diferentiat al mortalitatii pe medii de rezidenta inregistrat si in anul 2020, durata medie de viata a populatiei din mediul urban a fost superioara celei din mediul rural, cu 3,03 ani. Pentru ambele sexe, durata medie a vietii in mediul urban a fost mai mare decat cea din rural, diferente mai accentuate inregistrandu-se pentru populatia masculina (3,40 ani) fata de cea feminina (1,94 ani).

In anul 2020, sporul natural al populatiei rezidente a continuat sa fie negativ (de -120.300 persoane), valori negative ale acestuia inregistrandu-se si in profil teritorial, in toate regiunile tarii. Cel mai mare spor negativ s-a inregistrat in regiunea Sud-Muntenia (-26.600 persoane), iar cel mai mic in regiunea Bucuresti-Ilfov (-6.600 persoane). Valori negative semnificative ale sporului natural s-au inregistrat si in regiunile Sud-Est (-18.800 persoane), Nord-Est (-17.400 persoane) si Sud-Vest Oltenia (-15.600 persoane).

Ads

Evolutiile semnificative inregistrate in societate, precum scaderea natalitatii, mentinerea unui spor natural negativ, migratia internationala, schimbarea comportamentului demografic al cuplurilor casatorite sunt numai unii dintre factorii considerati raspunzatori de scaderea fertilitatii si, implicit, a populatiei rezidente, precum si a modificarii structurii acesteia pe grupe de varsta.

Conform INS, o preocupare constanta a statisticii oficiale o reprezinta estimarea populatiei rezidente a Romaniei, precum si calculul unor indicatori specifici. Astfel, se observa ca varsta medie a continuat sa creasca, atingand nivelul de 42,2 ani la 1 ianuarie 2020. Se poate remarca o accelerare a procesului de imbatranire demografica de la an la an, fapt reliefat prin mentinerea constanta a ponderii persoanelor din grupa de varsta 0-14 ani concomitent cu cresterea ponderii populatiei varstnice (de 65 ani si peste), fenomen evidentiat prin indicele de imbatranire demografica. Acesta a crescut de la 81,0 (la 1 ianuarie 2005) la 120,8 persoane varstnice la 100 persoane tinere (la 1 ianuarie 2020).

Ads

Se anticipeaza ca numarul populatiei rezidente tinere, de varsta prescolara si scolara, va continua sa aiba un trend descendent si ajunge in anul 2030 la 3,12 milioane persoane, iar in anul 2060 la numai 2,15 milioane persoane comparativ cu 3,49 milioane in prezent (in anul scolar 2020/2021).

Eurostat estimeaza ca populatia rezidenta varstnica (de 65 ani si peste) a Romaniei va ajunge pana in anul 2030 la 3,88 milioane de persoane si in anul 2060 populatia de 65 ani si peste va ajunge la 4,68 milioane persoane, comparativ cu 3,66 milioane persoane la 1 ianuarie 2020.

La 1 iulie 2020, populatia lumii a fost estimata la 7,8 miliarde locuitori; tarile cu cea mai mare populatie sunt China (1,439 miliarde de locuitori), India (1,380 miliarde de locuitori), Statele Unite ale Americii (331 milioane de locuitori), Indonezia (274 milioane de locuitori) si Pakistan (221 milioane locuitori).

Se prognozeaza ca populatia lumii va ajunge la 9,7 miliarde locuitori in anul 2050 si la 10,9 miliarde locuitori in anul 2100.

Ads

Cele mai mari cresteri ale populatiei intre anii 2020 si 2050 vor avea loc in: India, Nigeria, Pakistan, Congo, Etiopia, Republica Tanzania, Egipt, Indonezia, Statele Unite ale Americii, Angola, Uganda si Niger. In jurul anului 2027, se estimeaza ca India va depasi China, devenind cea mai populata tara din lume.

Tarile cu cele mai mari cresteri ale populatiei, in cifre absolute, in anul 2020 fata de anul 2019, au fost India, China, Nigeria, Pakistan si Indonezia.

Romania ocupa locul 7 in cadrul Uniunii Europene din punct de vedere al populatiei rezidente, la 1 ianuarie 2020. Tara cu cea mai mare populatie din UE este Germania (83,166 milioane de locuitori), iar tara cu cea mai mica populatie este Malta (514.600 locuitori).