Poate o firma de pompe funebre din Cluj sa realizeze si repatrierea decedatilor?

O firma de pompe funebre din Cluj reprezinta solutia potrivita in momentul in care o persoana apropiata a decedat. Specialistii se pot ocupa de toate aspectele necesare, astfel incat sa fie respectate atat cerintele legale, cat si diferitele traditii si elemente specifice fiecarei religii sau confesiuni religioase.

Repatriere decedati in Cluj

Fiecare roman are cel putin o ruda in strainatate. In mod oficial, peste 3 milioane de oameni se afla doar in Marea Britanie, Spania si Italia. Acestora li se adauga si cei din Franta, Germania si alte state europene mai mici, astfel ca se ajunge la un numar impresionant de conationali care fie s-au stabilit, fie muncesc temporar in strainatate.

In aceste conditii, se ajunge uneori ca cetateni romani sa moara in alta tara si sa fie nevoie, din partea unei firme de pompe funebre Cluj, de servicii de repatriere a decedatilor. Alo-Deces.ro se poate ocupa de toate actiunile necesare, dupa cum urmeaza:

• imbalsamarea sau conservarea persoanei decedate la unitatea medicala in care a fost internata inainte de deces sau, dupa caz, la casa funerara care a preluat corpul neinsufletit imediat dupa producerea evenimentului;

• perfectarea tuturor documentelor necesare tranzitului aferent, tinand cont de legile statului in care a survenit decesul, precum si de legile romanesti in vigoare;

• realizarea transferului in sicriul special produs, in conformitate cu normele sanitare actuale, asa cum sunt stabilite de lege;

• transportul funerar international, care poate fi realizat fie pe cale aeriana, fie terestru, in functie de distanta de la care trebuie facuta repatrierea.

Firma de pompe funebre din Cluj Alo-Deces.ro poate sa asigure toate aceste servicii indiferent daca decesul a survenit intr-un stat al Uniunii Europene sau intr-o tara europeana care nu este membra U.E. De asemenea, repatrierea este posibila si daca decesul a survenit pe un alt continent, indiferent daca este vorba despre Asia, Africa, Australia, America de Nord sau America de Sus.

Serviciile asigurate dupa efectuarea repatrierii

Odata ce trupul neinsufletit a fost adus in tara, o firma de pompe funebre din Cluj poate organiza o inmormantare completa, ocupandu-se de tot ce este nevoie, pana la cele mai mici detalii. Decedatii pot fi depusi la capela oricarui cimitir din Cluj: Cimitirul Central Hajongard, Cimitirul Eroilor, Cimitirul Evreiesc, Cimitirul Militar, Cimitirul Pomet sau Cimitirul Sfantul Lazar.

Apoi, Alo-Deces.ro se poate ocupa de organizarea ceremoniei propriu-zise de inmormantare. Este asigurat transportul la cimitir al decedatului, al coroanelor si jerbelor de flori si, daca este nevoie, al invitatilor.

Sunt rezolvate, de asemenea, toate detaliile legate de achizitionarea produselor si efectelor funerare, precum si de organizarea parastasului. De asemenea, poate fi furnizata o gama completa de produse funerare, dupa cum urmeaza: sicrie complet echipate si accesorizate sau urne pentru cenusa funerara, cruci din lemn, fier sau marmura, monumente funerare din granit sau marmura si placute comemorative.

Alte produse funerare ce pot fi furnizate sunt diferite tipuri de aranjamente florale, pachete pentru pomana cu produse de post sau de dulce, precum si prosoape, batiste, esarfe, iconite, insemne de doliu, lumanari si candele.

Daca ati pierdut o persoana apropiata, apelati cu toata increderea la o firma de pompe funebre Cluj! Astfel, va veti asigura ca vor fi asigurate toate formalitatile necesare, atat din punct de vedere legal, cat si religios, si ca persoana decedata va avea parte de o trecere lina spre eternitate!