Vreme severa in urmatoarele zile. Ploi torentiale si instabilitate atmosferica

Meteorologii au emis alerta de vreme severa in perioada 16 iunie, ora 11.00 - 17 iunie, ora 09.00, zonele vizate fiind judetele Vaslui, Bacau, areale din Iasi, Neamt, Vrancea si Galati.



"In intervalul mentionat, vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata ce se va manifesta prin averse torentiale, frecvente descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si izolat caderi de grindina, in general de mici dimensiuni. In intervale scurte de timp si prin acumulare, cantitatile de apa vor depasi 30-40 mm, iar punctiform 50 mm", se arata in avertizare.

Ca urmare a torentialitatii precipitatiilor, local se vor produce siroiri, scurgeri importante pe versanti si torenti (in zonele deluroase si montane) si paraie, respectiv viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundatii locale.

De asemenea, a fost emis un Cod galben, valabil in perioada 16 iunie, ora 11 - 17 iunie, ora 09.00, valabil in cea mai mare parte a Moldovei si Munteniei.

"Gradul de instabilitate atmosferica se va accentua treptat. Temporar vor fi averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului si, izolat, grindina de mici dimensiuni. Ploile vor avea si caracter torential, iar in intervale scurte de timp, local, cantitatile de apa vor depasi 15-25 mm", se mai arata in document.