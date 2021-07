Ploaie torentiala cu grindina pe litoral. Mai multe strazi inundate in Constanta VIDEO

A plouat torential pe litoral marti, 6 iulie, in mai multe zone, pe alocuri chiar cu grindina si rafale de vant puternic. O ploaie torentiala a cazut si in Constanta, iar mai multe strazi au fost inundate, circulatia desfasurandu-se cu dificultate.

A plouat in mai multe dintre statunile de pe litoral, in unele locuri chiar cu grindina.

Ads

Plajele sunt goale, iar vantul a suflat cu putere.

"Vreme severa, ploaie cu grindina si vant puternic, cu rafale intre 55-65 km /h", a scris pe Facebook un barbat care a postat imagini din Eforie Nord.

Si in municipiul Constanta a plouat in mai multe reprize, incepand cu ora 15.30. Astfel, mai multe strazi au fost inundate, iar circulatia s-a desfasurat cu dificultate. Printre zonele unde apa s-a strans pe carosabil s-au numarat Delfinariu, intrarea in statiunea Mamaia sau intrarea in municipiul Constanta dinspre Ovidiu.

De asemenea, pompierii au fost solicitati sa intervina pentru indepartarea unui copac cazut pe strada Badea Cartan din municipiul Constanta.

Constanta se afla sub informare meteorologica de ploi torentiale si descarcari electrice.