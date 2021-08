Pfizer și Moderna majorează prețurile pentru vaccinurile anti-COVID livrate către UE. Care sunt noile valori

Pfizer Inc și Moderna Inc au majorat prețurile la vaccinurile împotriva COVID-19 care ar urma să fie furnizate către Uniunea Europeană, arată o investigație Financial Times, citată de Reuters.

Noul preţ pentru vaccinul Pfizer a fost de 19,50 euro (23,15 dolari), faţă de 15,50 de euro anterior, a precizat publicaţia, citând conţinutul unor contracte pe care le-a putut consulta.

Ads

Preţul vaccinului Moderna a fost de 25,50 dolari doza (21,50 euro), potrivit contractului, în creştere de la 19 euro (22,55 dolari) în primul contract de achiziţie, dar sub preţul convenit anterior de 28,50 de dolari (24,01 euro), întrucât comanda a crescut, se menţionează în articol, care citează un oficial familiarizat cu chestiunea.

Comisia Europeană a anunţat marţi că UE este pe cale să-şi îndeplinească ţinta de a vaccina cu ambele doze cel puţin 70% din populaţia adultă până la sfârşitul verii, notează Reuters.

În mai, UE a anunţat că se aşteaptă să primească peste un miliard de doze de vaccinuri până la sfârşitul lui septembrie de la patru fabricanţi de vaccinuri.

Pfizer şi Moderna nu au putut fi contactate de Reuters pentru a confirma informaţiile privind scumpirea vaccinurilor livrate UE. Preţurile vaccinurilor în euro şi dolari au fost calculate la un curs avansat de Reuters de 1 dolar = 0.8425 euro.