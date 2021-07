Peste jumatate de milion de doze de vaccin anti COVID-19 au fost donate catre Republica Moldova, Serbia si Ucraina

Romania a donat peste jumatate de milion de doze catre Republica Moldova, Serbia si Ucraina. De asemenea, Romania a oferit Ambasadei Argentinei 30 de doze de vaccin Johnson Johnson pentru vaccinarea lotului de rugby al acestei tari.

"Au demarat si actiuni de donare si revanzare de doze de vaccin. As mentiona principalele activitati in acest sens. Pana acum Romania a donat Republicii Moldova in cinci transe peste 400 de mii de doze de vaccin produs de AstraZeneca. La fel Serbiei 50.400 de doze si catre Ucraina - 100.800 de doze, donatie care este in curs de finalizare. Deci pana in momentul de fata Romania a adunat 556.800 de doze de vaccin", a declarat Andrei Baciu, intr-o conferinta de presa.

"Suplimentar, Ambasadei Argentinei i-au fost donate 30 de doze de vaccin Johnson Johnson, sprijinul pentru imunizarea lotului nationalei de rugby a Argentinei", a completat Andrei Baciu.

Romania vinde in Danemarca un milion de doze

Potrivit acestuia, a fost finalizata procedura prin care Romania va vinde catre Danemarca peste un milion de doze de vaccin.

"Cu privire la vanzari, pana in momentul de fata a fost finalizata finalizat procesul cu Danemarca careia ii vom vinde un milion 1.170.000 de doze de vaccin. Este o munca in echipa a ministrului Sanatatii cu Ministerul Afacerilor Externe si celelalte institutii care gestioneaza politica externa a Romaniei si pe masura ce o sa avem informatii noi si o sa fie finalizate acorduri diplomatice, o sa vi le comunicam", a mai afirmat Andrei Baciu.