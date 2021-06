Cate spitale din Capitala au primit avize temporare de functionare pentru a ingriji pacienti non-COVID

Doar patru spitale din 17 din Bucuresti care au solicitat cresterea numarului de paturi destinate pacientilor non-COVID au primit avize de functionare temporare, cererile celorlalte unitati sanitare fiind inca in lucru.

Cele care au primit avize temporare de functionare sunt Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, Spitalul Clinic nr 1 CF Witting, Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor si Spitalul Clinic Colentina, ultimele doua urmand sa depuna doar planul de rezilienta fata de recrudescenta COVID-19.

Spitalul Clinic Nicolae Malaxa - aviz eliberat

Spitalul Clinic nr 1 CF Witting - aviz eliberat

Spitalul de Pneumofitiziologie Sf Stefan - in lucru

Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti - in lucru

Institutul de Pneumologie Marius Nasta - in lucru

Institutul National de Neurologie si Boli Neurovasculare - in lucru

Institutul de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare Prof Dr. C.C. Iliescu - in lucru

Institutul Clinic Fundeni - in lucru

Spitalul Clinic de copii Dr. Victor Gomoiu - in lucru

Spitalul Clinic de Nefrologie Dr. Carol Davila - in lucru

Spitalul Clinic Coltea - in lucru

Spitalul Clinic de Urgenta Sf. Pantelimon - in lucru

Spitalul Clinic Dr. I Cantacuzino - in lucru

Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar- Arseni - in lucru

Spitalul Clinic Prof. Dr. Constantin Angelescu - in lucru

Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor - aviz eliberat

Spitalul Clinic Colentina - aviz eliberat

"Mentionam ca primele 2 spitale (Spitalul Clinic Nicolae Malaxa, Spitalul Clinic nr 1 CF Witting) au primit aviz de functionare cu caracter temporar, dupa aparitia OMS 434/2021 modificat si completat de OMS 753/2021, iar ultimele 2 spitale (Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor, Spitalul Clinic Colentina) au primit aviz de functionare cu caracter temporar inainte de aparitia modificarilor si completarilor OMS 434/2021, urmand sa depuna doar planul de rezilienta fata de recrudescenta COVID-19, conform OMS 753/2021", a precizat DSP Bucuresti.