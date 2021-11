România și riscurile impunerii prin lege a obligativității vaccinării. Ce ne așteaptă în 2022 din punct de vedere pandemic

1.764.251 de români au trecut prin infecția cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei până în prezent. Câteva zeci de mii nu au reușit să învingă boala.

Al patrulea val ne-a prins anul acesta nepregătiți. Când numărul cazurilor noi de îmbolnăviri a trecut de 10.000 pe zi, sistemul sanitar nu a mai făcut față. Aproape 2.000 de oameni erau la ATI, pe 4 noiembrie. Se murea pe capete în spital. Câteva state vecine ne-au întins o mână de ajutor și ne-au preluat din bolnavii critici. Altele ne-au trimis medicamente.

Ads

Iar cu toate acestea, mulți români refuză să se vaccineze.Se pare că autoritățile au epuizat orice metodă de a-i determina pe oameni să aleagă serul care unora chiar le-ar putea salva viața. Iar o eventuală vaccinare obligatorie ar înrăutăți și mai mult lucrurile.

Doctorul Marius Geantă: ”Nu am folosit toate instrumentele pe care le aveam la îndemână pentru ca mesajul să ajungă la oameni”



Președintele Centrului de Inovație în Medicină, doctorul Marius Geantă, a explicat pentru Ziare.com de ce vaccinarea obligatorie nu este o soluție pentru România.

”Eu cred că vaccinarea ar trebui să fie stimulată în continuare. Vaccinul reprezintă principalul mod de luptă împotriva pandemiei, este evident.

Până acum noi nu am folosit toate instrumentele necesare nici măcare pe cele pe care le aveam la îndemână pentru a ajunge cu mesajul la cetățeanul potrivit și la momentul potrivit. Vorbim despre mesajul științific necesar pentru ca persoana respectivă să ia decizia să se vaccineze.

Noi am văzut date din sondajele de opinie care ne spun că 60% dintre români sunt de acord că medicul de familie sau medicul curant ar trebui să le ofere informațiile despre vaccin și vaccinare. Și suntem în punctul în care doar 28 % dintre ei spun că au primit aceste informații. Iată că avem practic un număr mare de persoane, aprope jumătate dintre cei care ne spun de unde ar trebui să primească informațiile pentru care ar trebui să găsim alte modalități de convingere decât cele care au fost folosite până acum”, a explicat medicul.

Dr. Marius Geantă este de părere că ”genul acesta de segmentare a populației pentru a înțelege atitudiline, percepțiile, comportamentul, ce anume influențează, cât la sută din ezitare este cauzată cu adevărat de discuțiile medicale și științifice despre vaccin și cât reprezintă alți factori, de asemnea, cine sunt cu adevărat influencerii pentru aceste persoane.

Cred că genul acesta de analiză detaliată ar trebui să fie făcută. Este ceea ce a făcut Israel și a reușit cifre importante în privința vaccinării.

De asemneea, cred că certificatul verde este un instrument care poate să stimuleze vaccinarea, însă nu să fie obligatorie”.

”Avem o polarizare foarte mare. O obligativitate va diviza și mai mult oameni”

Pentru că ambele tabere încearcă să-și impună punctul de vedere fără a lua în seamă, de fapt, nevoile oamenilor, orice obligativitate ar aduce mai mult rău, în opinia expertului.

”În momentul acesta în care avem o polarizare foarte mare și avem voci puternice și de o parte și de cealaltă, probabil că orice obligativitate am introduce nu ar face decât să divizeze și mai mult oamenii. Iar în lupta împotriva pandemiei, după opinia mea, nu cred că avem nevoie de divizare ci avem nevoie să găsim o cale comună pentru a merge înainte.

Ads

Pentru că din sondajele de opinie vedem că un număr mare de persoane, dacă ar primi informațiile potrivite, probabil ar lua decizia să se vaccineze.

Iar când spun informații potrivite, vorbim despre informațiile puse în contextul pandemiei. Sunt, desigur, informații care să se refere la virus, la variantele sale, la testare, la importanța testării, de formele de boală, începând cu cele asimptomatice la cele foarte grave”, a mai explicat Marius Geantă.

”Singure, vaccinurile din prima generație nu pot opri pandemia. Trebuie combinate cu alte măsuri”

Medicul a mai explicat și faptul că trebuie luate în considerare și tratamentele dar și celelalte măsuri de testare și anchetele epidemiologice.

”Referitor la discuția despre medicamente, trebuie să ia în calcul mai multe elemente tocmai pentru că fiecare om este unic și poate să aibă propriile îngrijorări.

Noi, după mai puțin de doi ani de pandemie, nu avem încă suficient de multe informații pentru a spune cu exactitate care sunt persoanele la risc de a face o formă de COVID-19.

În comparație, dacă ne referim la gripă, sunt studii care pot arăta care persoane au risc de a se îmbolnăvi și recomandarea pentru vaccinul gripal este în consecință.

Ads

Neștiind acest lucru în ceea ce privește infecția cu SARS-CoV-2, noi nu putem spune nimănui să nu se vaccineze pentru că va face o formă ușoară. Ci, dimpotrivă, îi vom spune: ”îți recomand să te vaccinezi pentru că nu știm, dacă te vei infecta, ce formă de boală vei face””, a explicat medicul.

”Influencerii pot accentua infodemia”

”Ceea ce am remarcat este revărsarea unui cantități mari de informații care deja există în spațiul public de aproape un an de zile. Adică, informații mecanismul vaccinurilor bazate pe ARNmesager există de un an de zile. De asemenea, informații despre eficacitate și siguranță, există de foarte multă vreme.

Ads

Revărsarea acelorași informații din zeci sau sute de surse, în același timp, pe toate zonele social media sau media tradițională, de fapt îi expune pe oameni unor mesaje care încep să nu mai fie credibile.

Iar acest lucru se întâmplă din două motive: o dată pentru că le regăsesc peste tot, nu mai există un alt mesaj, iar al doilea motiv este că aceste mesaje vin de la persoane care acum scriu pentru prima dată despre aceste lucruri. Nu au un profil de credibilitate bine comparat anterior campaniei respective”, a mai explicat specialistul.

Ce ne așteaptă în 2022 din punct de vedere pandemic

Dr. Marius Geantă crede că în anul viitor ”vom fi într-o poziție mai bună ca în acest an. Vom avea și mai multe vaccinuri la dispoziție, vom avea și tratamente orale și anticorpi monoclonali la dispoziție”.

”Începem să știm din ce în ce mai multe despre diverși indicatori care ne-ar putea spune dacă o persoană e mai predispusă decât alta să facă forme grave de boală. Sunt momentan studii care ar putea determina care sunt persoanele la risc de infectare sau care ar putea face forme grave.

Ads

Pe mine personal mă face mai optimist. Ceea ce nu știm, încă, este ceea ce va face virusul. Nu știm cum se va adapta, cum va încerca să scape de protecția oferită de vaccin. Sunt lucruri pe care nu le cunoaștem în acest moment”, a mai explicat medicul.

Dr. Marius Geantă susține că trebuie ca narativul privind vaccinarea să fie schimbat pentru ca oamenii nehotărâți să vină spre medici.