Painea neambalata, un adevarat pericol! ANPC, cand ne trezim? Sobolanii misuna nestingheriti prin magazine!

Romania pare a fi tara nimanui! Autoritatile nu fac nimic pentru a ne feri de pericole, fie ca este vorba despre transmiterea bolilor, de capusele din parcuri sau de sobolanii care se perinda peste tot prin Bucuresti. Suntem in anul 2021, dar nu pare ca am fi evoluat mai departe de 1918.

S-au schimbat patru presedinti ai Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorului (ANPC) si fiecare a lasat pentru mandatul celui care urmeaza problema ambalarii produselor de panificatie.

Congelate cu ani in urma, produsele de panificatie vandute drept "proaspete", ridica un mare semn de intrebare privind pe cine protejeaza ANPC-ul. Credeam ca ii protejeaza pe importatorii si distribuitorii acestor produse, dar nu este asa. ANPC-ul "protejeaza" de fapt populatia de soareci si sobolani care se infrupta din ele. Si, de ce nu - si soarecii si fratii lor mai mari sunt tot 'consumatori'.

ANPC-ul considera ca acestea sunt probleme trecatoare. Si se pare ca asa si este - de exemplu Cristi Borcea a avut si el probleme similare acum ceva timp, dar actualmente nu ii merge rau: "Cand ma duceam la baie, il sculam pe Victor (n.r. - Victor Becali). Erau d-alea turcesti... Dadeam cu bidonul in usa sa fuga sobolanii! Cand am vazut prima data, intr-o noapte... Atunci l-am sculat pe Victor si apoi nu ma mai duceam singur niciodata".

Dar pentru ca cei mai multi dintre noi nu am ajuns si nu intentionam sa ajungem la puscarie, vestea atacurilor rozataorele din puscarie nu ne-a impresionat. Am trecut mai departe si poate am gandit ca face parte din pedeapsa.

Dar soareci intr-un magazin in care se vinde paine? Ce pazeste ANPC-ul si DSVSA-ul? Pazesc sobolanii? Desi nu era noapte ci era in plina zi, cu oameni in magazin, fostul consilier municipal Tudor Tim Ionescu a fotografiat doi soareci in raftul de paine.

Ca urmare, magazinul a fost inchis si s-a dat o amenda.

Oare cei de la ANPC si de la DSVSA gandesc? Daca in plina zi soarecii sunt in rafturi oare ce se intampla noaptea in rafturile respective? Cred autoritatile ca cineva spala in fiecare zi aceste rafturi? Cred autoritatile ca magazinele au devenit niste bastioane inexpugnabile in care soboloanii nu pot intra? Sta cineva de paza cu facaletul toata noaptea ca sa pazeasca rafturile?

Produsele fiind neambalate lasa firimituri de paine, in fiecare seara, pe rafturi si pe langa ele. Si astfel zona de panificatie congelata devine punct vital de atractie pentru soareci si sobolani.

De aceea este important ca painea sa fie ambalata. Painea ambalata este utila deoarece nu mai traiesti cu teama ca aceasta este contaminata daca un sobolan a trecut pe langa ea. Da, sobolanii pot rupe ambalajul, dar cine cumpara produse cu ambalajul deteriorat? Stim cu totii ca sobolanii sunt responsabili pentru transmiterea multor boli. Prin urmare nici nu este nevoie sa manance dintr-o paine ca sa o contamineze. Prin simpla atingere a painii cu blanita sau prin mirosirea produsului lasa in urma o multime de bacterii periculoase. Doar ca produsele ambalate pot fi dezinfectate odata ce ajungi acasa. Dar cum ramane cu cele neambalate?

Cati oameni trebuie sa se imbolnaveasca inainte de a da o lege care sa protejeze consumatorii de boli?