Pandemia de coronavirus i-a speriat pe multi pacientii, in special pe cei cu boli cronice care nu au mai mers la spitale sa se trateze, preferand sa ia medicamente dupa ureche acasa, in baza "prescriptiilor virtuale". Medicii atrag atentia ca este posibil sa se inregistreze o rezistenta la antibiotice, medicamente ce sunt eliberate doar in baza unei prescriptii medicale.

Doar ca in timp de pandemie, prescriptia putea fi aratata de pe telefon, astfel ca multi au mers la farmacie sa ia antibiotice in baza unei retete eliberate pentru alti pacienti.

"Mi-e teama, ca perspectiva, de o crestere a rezistentei la antibiotice pentru ca s-au utilizat antibiotice la un nivel mult peste indicatia medicala, mai ales a unei clase de antibiotice, in aceasta perioada.

Au venit foarte multi pacienti care au avut initiat tratament cu antibiotic la domiciliu fara sa se stabileasca initial sursa retetei. Si mai mult decat atat, o reteta eliberata pentru un pacient a circulat apoi pe social media.

Lucrurile au ajuns intr-un moment in care trebuie sa vedem cum gestionam de acum inainte aceasta problema, pentru ca este una serioasa. Rezistanta la antibiotice este una dintre prioritatile Uniunii Europene pentru urmatorii ani", a explicat medicul Beatrice Mahler pentru Ziare.com.