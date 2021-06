Guvernul a aprobat ordonanta privind contributia personala pentru furnizorii privati de servicii medicale

Si in acest moment, o persoana asigurata in sistemul asigurarilor de sanatate se poate tratat la privat FOTO Pixabay

Guvernul a adoptat ordonanta de urgenta care prevede ca, de la 1 iulie, intra in vigoare masura contributiei personale pentru pacientii care se adreseaza furnizorilor privati de servicii medicale aflati in contract cu casele de asigurari de sanatate pentru spitalizare continua pentru cazurile acute.

"Vorbim despre contributie personala, si nu despre coplata. Coplata este altceva decat contributia personala. Contributia personala reprezinta o diferenta dintre tariful decontat si cel perceput de un furnizor privat de servicii medicale", a explicat presedintele CNAS, Adrian Gheorghe.

"Astazi a fost promovata Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea art. 230 din legea 95/2006, ordonanta care propune un mecanism gradual de implementare a contributiei personale suportate de asigurati in conditiile acordarii servicii medicale in cadrul unor furnizori orivati aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate", a anuntat ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, dupa sedinta de Guvern de joi.

La randul sau, presedintele CNAS, Adrian Gheorghe, a aratat ca la 1 iulie intra in vigoare masura contributiei personale pentru furnizorii privati de servicii medicale aflati in contract cu casele de asigurari de sanatate, mai exact serviciile de spitalizare continua pentru cazurile acute. Ordonanta prevede intrarea in vigoarea a masurii contributiei personale pentru serviciile de ambulatoriu de specialitate si ambulatoriu paraclinic in 2022, in aceste cazuri fiind vorba despre o amanare a aplicarii acestei masuri.

El a subliniat ca, si in acest moment, o persoana asigurata in sistemul asigurarilor de sanatate se poate trata la privat, daca privatul este in contract cu casele de asigurari de sanatate.

"Contributia personala nu modifica, nu aduce o noutate in acest plan. Aceasta posibilitate este posibila deja si astazi. Ce nu este posibil astazi, dar aceasta masura a contributiei personale va face posibil - acopera un spectru mai larg. Ce nu este posibil azi este ca furnizorul privat sa perceapa sume in plus fata de ceea ce deconteaza Casa (...). Asta nu inseamna ca nu se percep pe cai legale alte sume de catre furnizorul privat, intr-un fel justificat pentru ca tarifele decontate nu acopera costul real. Insa exista o masa importanta de neclaritate privind, o zona gri (...) privind cum se percep aceste sume in mod legal care sa acopere diferenta intre ce acopera Fondul si costul real, reflectat de tariful perceput de furnizorul privat", a detaliat presedintele CNAS.

Potrivit acestuia, masura aduce transparenta, intrucat exista un deviz estimativ standard pe care furniozorul privat trebuie sa il dea unui asigurat si sa detalieze cat acopera Fondul si ce sume se percep in plus, detaliat pe categorii de cheltuieli.

"In plus, acest deviz e valabil 5 zile lucratoare. Practic, de cand pacientul se prezinta un spital privat si cere o oferta (...), i se ofera un deviz estimativ pe acest model standard si detaliat, acest deviz e valabil 5 zile, pacientul are timp sa se gandeasca, sa caute alte oferte si sa decida daca vrea sau nu sa continue, in functie de contextul sau. Odata ce ia o decizie, nu poate merge mai departe decat daca isi ofera consimtamantul scris. Daca devizul se modifica pe parcursul internarii (...), pacientul sau apartinatorul trebuie sa isi ofere consimtamantul, iar la final se ofera un decont care prezinta detaliat cand suporta Casa si ce se percepe in plus", a declarat Adrian Gheorghe.

El a sustinut ca aceste masuri ajuta asiguratul sa aiba mai multa informatie, pentru a lua cea mai buna decizie.

Raspunzand unei intrebari legate de motivul pentru care nu se deconteaza la valoarea reala, Adrian Gheorghe a raspuns: "Unul e ca tarifele stabilite au fost stabilite acum mult timp si nu au fost actualizate. Un motiv legat e ca structura costurile a evoluat mult si nu se stie care e costul real. Presupunerea de bun simt e ca tarifele reflecta o fractiune din costul real, dar sa stim care e aceasta fractiune.

