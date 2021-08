Cum a transformat un orășean mutat la țară grajdul în birou. Totul în câteva săptămâni și cu doar 1500 de lei

Unul dintre cei care au renunțat la viața din oraș pentru cea de la țară, povestește cum a transformat grajdul într-un birou, din nevoia de spațiu.

Tânărul a postat imagini pe grupul de Facebook Mutat la țară - viața fără ceas și a anunțat și care au fost costurile:

"Cum am stricat grajdul și l-am transformat în birou

Pe 09 iulie vă întrebam despre cum aș putea să fac un birou, dacă să fie rulotă sau să repar șura și vă ceream idei.

Așa că, după ce m-a sunat un prieten că vine într-un weekend să mă ajute, am comandat materialele și m-am pus pe turnat beton, singur la lumina becului.





Cu el am făcut structura din lemn, apoi iar singur am ajuns în faza de acum, în care a mai rămas să pun podele sau ceva pe jos. Cam asta e.

Va trebui schimbat și acoperișul. Deja m-am apucat de încă două spații mici, camere de vară.

Până acum am cheltuit 1500 de lei cu treaba asta."

În comentarii, toată lumea îl felicită:

"Felicitări!!! Super frumoasă schimbarea, și rapidă, și utilă! Bravo, să îți aducăa folos!"

"A ieșit ceva super cosy! Doar 1500 lei? Raport calitate/preț excelent, eficiență maximă și mult, mult suflet. Felicitări."

"Cu buget redus ați realizat ceva foarte frumos!"

"Doar 1500 de lei? Puțin, foarte puțin. La noi numai tocăria depășea de 1500 lei. Oricum, este frumos ceea ce este acolo."

"Geamul e primit de la vecin (mulți au geamuri schimbate cu termopan și păstrate), ușa a rămas cea veche care mai are nevoie de mici reparații, manopera n-a costat nimic. În rest, nisip, ciment, rigips, lemn, lavabil", explică autorul postării.

Acesta își anunța planurile cu doar câteva săptămâni în urmă, pe 9 iulie, și cerea sfaturi pe același grup:



"Dilemă

Am nevoie de o cameră în plus, cel puțin pentru vară. De exemplu cu două săptămâni în urmă am dormit câțiva în corturi trei nopți, pentru că nu am avut loc în casă – prioritate femeile și copiii, când e mai multă lume aici, deși casa are două dormitoare. Apoi, pe canapeaua din biroul meu uneori doarme vreun prieten, sau chiuie copiii și povestesc cei mari pe terasă în dreptul ușii, iar eu nu mă pot concentra la ce am de lucru.





Așa că s-ar putea să vină rândul șurii, de nevoie. M-am tot gândit să iau o rulotă în care să-mi fac birou, undeva în livadă (sună bine), dar se pare că s-au scumpit de când cu Covid, deși e drept, și materialele de costrucții s-au scumpit. Însă șura s-ar putea să fie o variantă mai bună pentru că o pot folosi în mai multe feluri, având 100mp. Așadar, ce variantă ați alege în locul meu pentru cameră/birou, dintre: rulotă, căsuță de grădină, container, cameră în grajdul șurii sau altele dacă mai știți.

Dacă varianta pe care ați merge e șura, ce sfaturi îmi dați? Acoperișul e praf! Mă gândesc că ar fi mai ieftin și mai simplu de făcut un acoperiș mai mic. Acum are 4m înălțime. Dacă l-aș lăsa la 2,5 (pentru că eu nu folosesc podul), ar fi mai simplă toată treaba. Apoi, partiția să fie din bca sau din lemn cu rigips? Șura are 13x8m, dar camera aș putea să o fac în fostul grajd, unde sunt acum depozitate o grămadă de lucruri. Pozele sunt și de astăzi, dar și mai vechi, cu șura și cu vedere din șură.

Ați transformat vreo șură în spațiu de vară/locuit/bucătărie/birou/atelier?"