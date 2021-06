Operatiunea opririi gunoaielor care intra in Romania continua. Doua camioane cu peste 25 de mii de kilograme de deseuri au fost oprite la frontiera

Politistii de frontiera din Bihor si Arad, impreuna cu Garda de Mediu, au oprit doua mijloace de transport incarcate cu peste 25.000 de kilograme de deseuri, PET-uri uzate si textile, sa intre in tara. Soferii nu au putut prezenta documente necesare importului.



"In data de 16.06.2021, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Bors au efectuat pe sensul de intrare in tara, controlul specific asupra unui automarfar, condus de un cetatean roman, in varsta de 48 de ani. Acesta transporta conform documentelor de insotire a marfii, PET-uri uzate de la o societate comerciala din Slovacia pentru o firma din Romania. Existand suspiciuni cu privire la legalitatea transporturilor, politistii de frontiera au solicitat sprijin autorizat reprezentantilor Garzii de Mediu Oradea", a anuntat Politia de Frontiera.

In urma verificarilor, s-a constatat faptul ca automarfarul era incarcat cu PET-uri uzate care erau de fapt deseuri, pentru care soferul nu a prezentat documentatia necesara prevazuta de lege pentru transferul de deseuri. In total, vehiculul transporta 15.4540 de kilograme de deseuri.

Tot in data de 16.06.2021, politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II au controlat un automarfar, condus de un cetatean roman, care intra in tara. Soferul transporta, conform documentelor de insotire a marfii, textile second-hand de la o societate comerciala din Norvegia pentru o firma din Romania.

Si de data aceasta au existat suspiciuni cu privire la legalitatea transporturilor, iar politistii de frontiera aradeni au solicitat sprijin autorizat reprezentantilor Comisariatului General Bucuresti din cadrul Garzii Nationale de Mediu, care, in urma analizei documentelor prezentate, au stabilit faptul ca incarcatura supusa controlului nu indeplineste conditiile legale de intrare pe teritoriul tarii, soferul neavand documentatia necesara prevazuta de lege pentru transferul de deseuri. In total, vehiculul transporta 9.500 de kilograme de deseuri.