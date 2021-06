Avertisment din partea OMS: Varianta mai contagioasa Delta a Covid-19 este cea mai rapida si puternica de pana acum si ii va ataca pe cei mai vulnerabili

Varianta mai contagioasa Delta a Covid-19 este cea mai rapida si mai puternica de pana acum a coronavirusului si va "ataca" persoanele cele mai vulnerabile, mai ales in locurile cu rate scazute de vaccinare, au avertizat luni oficiali ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite CNBC.

Delta, identificata prima oara in India, are potentialul "sa fie mai letala" deoarece este mai eficienta in privinta modului in care se transmite intre oameni si in cele din urma ii gaseste pe acei indivizi vulnerabili care se vor imbolnavi grav, vor avea nevoie de spitalizare si ar putea muri", a afirmat dr. Mike Ryan, director general al programulu ide urgente al OMS, intr-o conferinta de presa.

Ryan a spus ca liderii mondiali si oficialii din sectorul sanatatii publice pot ajuta la protejarea persoanelor cele mai vulnerabile prin donarea si distribuirea de vaccinuri pentru Covid-19.

"Putem proteja acele persoane vulnerabile, acei lucratori din prima linie", a spus Ryan, "si faptul ca nu am facut-o, asa cum a spus directorul general (Tedros Adhanom Ghebreyesus), este, din nou si din nou, un esec moral catastrofal la nivel global".

OMS a declarat vineri ca Delta devine varianta dominanta a bolii la nivel mondial. Luna trecuta, agentia a declarat Delta "o varianta ingrijoratoare".

O varianta poate fi etichetata drept "ingrijoratoare" daca s-a dovedit a fi mai contagioasa, mai mortala sau mai rezistenta la vaccinurile si tratamentele actuale, potrivit organizatiei de sanatate.

Delta inlocuieste acum Alfa, varianta extrem de contagioasa care a strabatut Europa si mai tarziu SUA la inceputul acestui an, a declarat dr. Paul Offit, directorul Centrului de educatie pentru vaccinuri de la Spitalul de Copii din Philadelphia, intr-un interviu recent.

Studiile sugereaza ca Delta este cu aproximativ 60% mai transmisibila decat Alfa, care era mai contagioasa decat tulpina initiala care a aparut in Wuhan, China, la sfarsitul anului 2019.

Delta s-a raspandit acum in 92 de tari, a declarat luni Maria Van Kerkhove, director tehnic al OMS pentru Covid.

In prezent, Delta reprezinta cel putin 10% din toate cazurile noi din Statele Unite, potrivit Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor, si este pe cale sa devina varianta dominanta in tara.

Recent, Delta a devenit varianta dominanta in Marea Britanie, depasind varianta sa nativa Alfa, care a fost detectata pentru prima data in tara toamna trecuta. Varianta Delta reprezinta acum mai mult de 60% din cazurile noi din Marea Britanie.

Oficialii OMS au spus ca au existat rapoarte conform carora varianta Delta provoaca si simptome mai severe, dar ca sunt necesare mai multe cercetari pentru a confirma aceste concluzii. Cu toate acestea, exista semne ca tulpina Delta ar putea provoca simptome diferite fata de alte variante.

"Aceasta varianta speciala Delta este mai rapida, este mai puternica, ii va ataca pe cei mai vulnerabili mai eficient decat variantele anterioare si, prin urmare, daca exista oameni ramasi nevaccinati, acestia vor fi supusi unui risc suplimentar", a mai spus Ryan.