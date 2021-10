Octavian Jurma: În realitate acum se îmbolnăvesc săptămânal jumătate de milion de români. În următoarele două săptămâni vor muri 10.000 de oameni

Biostatisticianul Octavian Jurma reclamă că "guvernul luptă cu disperare să reducă numărul de teste în speranţa că vor putea anunţa un triumfal platou în stratosfera valului 4-Delta", epidemiologul explicând că "în realitate acum să îmbolnăvesc săptămânal jumătate de milion de români".



Jurma prognozează că în următoarele două săptămâni se vor mai îmbolnăvi de COVID un milion de români şi doar 200.000 dintre aceştia vor fi diagnosticaţi oficial, iar numărul românilor ucişi de COVID va fi, în aceeaşi perioadă, de 10.000, dintre care doar jumătate vor fi depistate drept decese asociate infecţiei cu SARS-CoV-2.

Ads

Epidemiologul Octavian Jurma face predicţii sumbre privind evoluţia epidemiei de COVID în România, pornind de la datele privind îmbolnăvirile şi decesele raportate în ultimele săptămâni.

"Săptămâna trecută am depăşit pragul de 100,000 de cazuri noi pe săptămână. Acumulăm acum mai multe cazuri într-o săptămână decât într-o lună în toată luna octombrie 2020 din valul 2, sau în luna aprilie din valul 3-Alpha. La o rată de detecţie de 1:5, în realitate acum să îmbolnăvesc săptămânal jumătate de milion de români (500,000). Tot săptămâna trecută am înregistrat 2,361 de morţi. În ultimele 14 zile aproape 5,000 de români au fost ucişi de COVID-19. Vom continua la acest nivel stratosferic încă cel puţin 2 săptămâni. 1 milion de români se vor mai îmbolnăvi în următoarele 2 săptămâni dintre care vom depista doar 200 de mii. 10,000 de români vor fi ucişi de COVID-19 în următoarele 2 săptămâni dintre care vom depista doar 5.000. Nu vă arăt aceste cifre că vă îngrozesc, ci ca să vă trezesc", a scris medicul pe pagina sa de Facebook.

El critică atitudinea factorilor de decizie în ceea ce priveşte impunerea de măsuri care să ducă la o scădere a ratei de transmitere a bolii.

"Ştiu că guvernul luptă cu disperare să reducă numărul de teste în speranţa că vor putea anunţa un triumfal platou în stratosfera valului 4-Delta, dar până şi un vârf artizanal ne-ar fi permis să ne tragem sufletul un pic. Din păcate debutul a fost la fel de urât ca minciunile cu care ne-au umplut spitalele. (...) Avem de 20 de ori mai multe cazuri decât în vârful valului 1. Da, valul acela în care am stat 30 de zile în carantină că să nu ajungem ca Lombardia. Acum am ajuns mai rău că Lombardia pentru că am refuzat carantină de 30 de zile şi prin asta am refuzat să mai avem vreodată doar 500 de cazuri pe zi în vârful unui val. Acum le arătăm noi italienilor cum arătă un val pandemic în care politicienii au luat locul medicilor", este de părere Octavian Jurma.

Ads

Acesta îi acuză pe politicieni – făcând referire la Parlament, Guvern, dar şi la preşedinte - că "trag de timp cu circul politic şi ne ameţesc cu minciunile lor populiste în speranţa că vor scăpa şi din valul 4 fără carantină pentru că au scăpat cu 10,000 de morţi pe val şi până acum".

"Ei îţi spun că au mai rămas «doar 1-2 săptămâni până la vârf». Dar pentru fiecare săptămână ascendentă mai trebuie să adăugăm una descendentă la valori similare. Fiecare săptămână pierdută are consecinţe exponenţial mai grave pentru noi că societate. Înmulţiţi cu 2 tot ce se întâmplă până la vârf. Aceste valori sunt inevitabile într-o evoluţie nestânjenită a pandemiei. Când va fi aşadar vârful? Nu ştim, pentru că suntem aproape orbi la această rată de testare. Cel mai probabil este că vom vedea vârful în următoarele 2-3 săptămâni dar acesta poate fi «văzut» doar în retrospectivă, când vom avea o săptămână descendentă. Există o mică şansă să depăşim vârful în această săptămână.

Este indubitabil că rată de creştere a pandemiei a scăzut şi că avem o "rezistenţă" în jurul pragului de 20,000 de cazuri pe zi. În acest stadiu al pandemiei, problema nu mai o reprezintă însă maximele săptămânale care sunt plafonate natural de numărul scăzut de teste, ci minimele care continuă să crească mai lent dar susţinut şi pun presiune pe plafon. Deşi e posibil că în această săptămâna valorile zilnice se treacă chiar de 19,000 cazuri noi, e puţin probabil că plafonul de 20.000 să fie străpuns. Prognoza curentă rămâne conservator optimistă în aşteptarea unui vârf până la finalul lunii octombrie şi intrarea pe o pantă descendenţa la începutul lunii noiembrie", mai scrie epidemiologul.

Ads

Acesta atrage atenţia că „amânarea chiar şi cu o săptămâna a atingerii vârfului este devastatoare” pentru sistemul medical din România explicând că dacă săptămâna trecută nu a fost atins încă vârful de îmbolnăviri înseamnă că urmează încă două săptămâni de creştere a numărului de cazuri grave care necesită internare şi AŢI.

"Dar nu mai avem paturi de AŢI şi paturi cu oxigen în spitale şi mulţi prefecţi şi alţi lideri locali sau centrali tot placa «avem de toate» şi «la noi nu sunt probleme» o pun la televizor. E inutil să mai facem prognoza pentru internări şi ATI pentru că necesarul depăşeşte deja cu sute de paturi capacitatea. Ştiu că săptămâna trecută a părut infernală însă abia din săptămâna asta o să vedem în spitale impactul zilelor cu peste 15.000 de cazuri noi pe zi", precizează Jurma.

Săptămâna a debutat cu 261 decese.

Acesta estimează, pe termen scurt, că "vom pierde peste 3.000 de vieţi până duminică la ora 13", din cauza COVID-19, Octavian Jurma concluzionând, în postarea de pe reţeaua socială, că "moartea este ultimul apel la trezirea din minciună".

Ads