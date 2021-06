Oamenii legii, pregatiti de alegeri. Politisti, jandarmi si pompieri, mobilizati in caz de incidente electorale

Aproximativ 1.500 de politisti, jandarmi, pompieri si efective din cadrul MAI au fost mobilizati duminica, 27 iunie, pentru asigurarea desfasurarii in conditii de siguranta a alegerilor locale partiale, care au loc in 36 de localitati din 23 de judete,.

Fortele mentionate sunt pentru protectia sectiilor de votare, solutionarea cu celeritate a eventualelor sesizari de incidente electorale si constituirea rezervelor de interventie. In sprijinul structurilor teritoriale din judetele unde au loc alegeri au fost trimisi ofiteri de la nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane si al Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, precizeaza sursa citata.

In noaptea de sambata spre duminica, angajatii MAI au asigurat paza celor 176 de sectii de votare, pe care le-au predat presedintilor birourilor electorale ale sectiilor de vot, cu sigiliile intacte, astfel incat in aceasta dimineata, la ora 7.00, procesul de vot a inceput fara probleme.

Anterior zilei votului, pentru a preveni situatiile de risc pentru cetateni, pompierii au efectuat controale in scop preventiv in sectiile de vot si instruiri cu membrii birourilor electorale asupra modalitatilor practice de evacuare a persoanelor, precum si a materialelor si documentelor specifice procesului electoral.

In legatura cu procesul de votare, MAI precizeaza faptul ca au dreptul sa voteze toti cetatenii romani care au implinit varsta de 18 ani, cu exceptia debililor sau a alienatilor mintal pusi sub interdictie, precum si a persoanelor care se afla sub efectul unei hotarari judecatoresti definitive prin care li s-a interzis exercitarea dreptului de a alege.

Alegatorul poate vota doar la sectia de votare unde este inscris in lista electorala permanenta ori la sectia de votare unde este arondata adresa la care isi are domiciliul sau resedinta, dupa caz, numai pe baza unuia dintre urmatoarele acte de identitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic sau carnetul de serviciu militar, in cazul elevilor din scolile militare.

MAI aminteste, totodata, ca actele de identitate care au expirat incepand cu data de 01.03.2020, isi mentin valabilitatea pe toata perioada starii de alerta, precum si pentru o perioada de 90 de zile de la incetarea acestei stari.

Pentru asigurarea conditiilor necesare de legalitate si securitate a votului, va fi utilizat Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal.

Personalul MAI ramane in dispozitiv pe toata perioada desfasurarii procesului electoral, acordand maxima atentie sesizarilor privind incalcarea legii. Acolo unde situatia o va impune, vor fi luate toate masurile prevazute de lege. Astfel, misiunea efectivelor ministerului va continua si dupa ora 21,00, ora oficiala de incheiere a procesului de votare, acestea ramanand in dispozitiv pentru a asigura paza buletinelor de vot, a proceselor-verbale si a celorlalte materiale necesare procesului de vot pe timpul transportului lor catre birourile electorale judetene.

MAI mai face apel catre toti participantii la acest proces electoral sa respecte prevederile legale.