Noua lista a tarilor cu risc epidemiologic. Grecia, Italia, Spania raman in zona verde

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a actualizat lista statelor considerate cu risc epidemiologic, criteriul fiind rata de incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19. Un numar de 23 de tari sunt trecute pe lista rosie, ceea ce implica masuri speciale la sosirea in Romania.

Astfel, in zona rosie sunt incluse Seychelles, Uruguay, Mongolia, Columbia, Maldive, Bahrain, Namibia, Argentina, Suriname, Kuweit, Oman, Saint Kitts si Nevis, Brazilia, Paraguay, Costa Rica, Chile, Trinidad si Tobago, Botswana, Bolivia, Africa de Sud, Marea Britanie, Nepal, India.

Din lista galbena fac parte Emiratele Arabe Unite, Panama, Malaysia, Georgia, Tunisia, Sint Maarten, Guyana, Cuba, Capul Verde, Irak, Insulele Virgine Britanice, Insulele Virgine ale Statelor Unite, Sri Lanka, Zambia.

Pe lista verde sunt Iran, Republica Dominicana, Peru, Federatia Rusa, Kargazstan, Honduras, Spania, Portugalia, Andorra, Belarus, Bahamas, Guatemala, Monaco, Letonia, Kazahstan, Turcia, Saint Vincent si Gre nadine, Cipru, Olanda, Irlanda, Danemarca, Grecia, Filipine, Ecuador, Slovenia, Venezuela, Suedia, Belgia, Franta, Timorul de Est, Iordania, Qatar, Afghanistan, Gibraltar, Lituania, Thailanda, Bonaire, Saint Eustatius si Saba, Jersey, El Salvador, Insulele Feroe, Luxemburg, Palestina, Norvegia, Statele Unite ale Americii, Libia, Cambodgia, Arabia Sauditaa, Indonezia, Estonia, Guam, Aruba, Saint Lucia, Canada, Uganda, Elvetia, Muntenegru, Croatia, Belize, Armenia, Austria, Bhutan, Ucraina, Italia, Slovacia, Germania, Mexic, Polinezia Franceza, Insulele Cayman, Serbia, Rwanda, Bangladesh, Jamaica, Eritreea, Puerto Rico, Curacao, Bulgaria, Cehia, Liban, Ungaria, Japonia, Finlanda, Republica Moldova, Mauritius, Zimbabwe, Haiti, Liechtenstein, Liberia, Eswatini, Uzbekistan, Lesotho, Algeria, Bermuda, Taiwan, Mauritania, Bosnia si Hertegovina, Insulele Turks si Caicos, Coreea de Sud, Polonia, Azerbaidjan, Macedonia de Nord, Groenlanda, Egipt, Papua Noua Guinee, Maroc, Kenia, Noua Zeelanda, Republica Democrata Congo, Gabon, Sierra Leone, Kosovo, Pakistan, Romania, Congo, Myanmar, Angola, Guernsey, Vietnam, Barbados, Senegal, Israel, Dominica, Albania, Singapore, Malta, Nicaragua, San Marino, Malawi, Burundi, Djibouti, Brunei Darussalam, Ghana, Togo, Guineea Bissau, Madagascar, Gambia, Laos, Sudan, Somalia, Australia, Benin, Mali, Yemen, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Republica Centrafricana, Wallis si Futuna, Islanda, Guineea Ecuatoriala, Insula Man, Sao Tome si Principe, Camerun, Antigua si Barbuda, Insulele Mariane de Nord, Etiopia, Comore, Ciad, Anguilla, Siria, Tadjikistan, Guineea, Coasta de Fildes, Mozambic, Sudanul de Sud, Republica Populara Chineza, Grenada, Insulele Falkland, Vatican, Insulele Marshall, Micronezia, Montserrat, Noua Caledonie, Insulele Solomon, Tanzania, Vanuatu, Sahara de vest.

"Lista este difrentiata pe coduri - verde, galben si rosu, exact dupa incidentele din Romania. Motivul pentru care s-a facut acest lucru este pentru a nu intra brusc tari care ne depasesc cu foarte putin. Daca este in codul galben, persoana nu intra in carantina daca este vaccinata sau prezinta un test PCR, nu mai vechi de 72 de ore. Daca este din zona rosie, fie persoana este vaccinata, fie intra in carantina. Testul nu mai scuteste de carantina", a declarat atunci Raed Arafat.

Cei care vin din zona verde nu mai au nevoie de niciun fel de document.