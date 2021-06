Ninge in plina vara. Locul din Romania unde zapada are acum cativa centimetri VIDEO

Ninsoare in plina vara in Busteni FOTO Captura Video Facebook/ Cipi Aldea

Un strat proaspat de zapada s-a asternut in Masivul Bucegi, unde a inceput din nou sa ninga. Meteorologii anuntasera, de altfel ca, in noaptea de duminica spre luni si pe parcursul zilei de luni, vremea se raceste si apar precipitatii mixte pe creste.

Imaginile surprinse, luni dimineata, la Refugiul Salvamont Busteni, situat in Muntii Bucegi, arata ca ninge, iar un strat de zapada a acoperit vegetatia.

Si la Balea-Lac temperaturile scazute au dus la mentinerea stratului de zapada, drumarii intervin pentru deszapezirea Transfagarasanului.

Purtatorul de cuvant al Directiei regionale de drumuri Brasov, Robert Elekes, a declarat ca drumarii intervin cu escavatoare, freze de zapada, incarcatoare frontale pentru deszapezirea partii superioare a drumului, el mentionand ca, in functie de conditiile meteo, Transfagarasanul ar putea fi deschis la 1 iulie.

Conform celui mai recent buletin nivometeorologic, valabil pana luni seara, saptamana trecuta stratul de zapada din platforma statiilor meteorologice masura 42 de centimetri la Balea-Lac, strat care s-a mai topit, ajungand la 31 de centimetri la inceputul acestei saptamani, si 47 centimetri la Varfu Omu.

In ultimele zile, la munte, la peste 1800 de metri altitudine, s-au inregistrat temperaturi minime cuprinse intre 1 si 6 grade Celsius, in scadere catre -4 pana la 0 grade in noaptea de 13/14 iunie. Temperaturi maxime aratate de termometre la altitudini mari sunt cuprinse intre 6 si 11 grade, in scadere catre 0 la 3 grade in ziua de 14 iunie, conform sursei citate.