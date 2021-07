Un grup de tineri pasionati de arhitectura veche a Apusenilor organizeaza in fiecare vara o tabara pentru a restaura case construite in urma cu mai bine de 100 de ani, care cu timpul s-ar distruge. Totul a inceput in 2014, cu proiectul "Muzeului Viu", un loc unde se poate vedea cum traiau oamenii in neolitic.

Catunul Tecsesti din comuna Intregalde mai are doar 15 locuitori. Este amplasat intr-o zona greu accesibila, in apropierea masivului Piatra Cetii din Muntii Trasacu. Accesul este dificil si se poate realiza doar cu autovehicule de teren. Aici, in 2014, Asociatia Culturala Groove ON a lansat proiectul "La Origini", respectiv Primul Muzeu Viu din Romania. Incepand cu anul 2018, s-a trecut la partea "moderna" a proiectului, in cadrul careia, anual, este reabilitata o locuinta veche, aflata in pericol de disparitie.

Ads

Info Point pentru Muzeul Viu

In 2021, intre 15 - 29 august, se va reface acoperisul de paie al unei suri care ar urma sa devina un centru de informare al Muzeului Viu. "Este o sursa ridicata in urma cu 50 de ani, dispune de un acoperis traditional din paie si a intrat in administrarea Asociatiei in anul 2020. Sura La Origini va avea un rol de informare a vizitatorilor (Info Point). Vom amenaja in interiorul acesteia un spatiu expozitional si de prezentare a istoriei satului cu poze, unelte vechi specifice zonei si alte obiecte relevante", sustin reprezentantii asociatiei. Activitatea va fi derulata de 15 voluntari, care vor locui la cort si care vor invata etape care sunt necesare unui astfel de proiect de restaurare.

Cardul de masa Up Dejun vine cu cost 0 si discount de pana la 50% la principalele categorii de produse si servicii de care afacerea ta are nevoie. Obtine oferta AICI!

Intre anii 2014-2017, in satul Tecsesti, s-au construit colibe din perioada neolitica, realizate cu tehnici specifice epocii, folosind doar pamant, paie, apa si balega de cal, pe o structura din lemn, fara imbinari, doar cu legaturi din sfoara. Muzeul este unic prin faptul ca reconstituie istoria acestor meleaguri, de la origini pana in prezent, de unde si denumirea de muzeu viu.

Experienta reabilitarii acoperisurilor de paie

Sunt reproduse locuinte circulare si patrate din perioada neolitica, din structura de lemn, pereti de lut si acoperis de paie/stuf, iar perioada medievala este reflectata prin bordeie sapate in pamant si locuinte din piatra. Proiectul prevede amenajarea unei gradini cu legume, plante aromatice, ciuperci, pomi fructiferi si arbusti, bazata pe principiile permaculturii. Vor fi amenajate si un iaz si un bazin pentru izvorul care va alimenta cu apa adapatoarea pentru animale si zona de bucatarie.

"In cadrul scolii de vara din acest an se insusesc metodele de reabilitare a acoperisurilor traditionale din paie, iar tinerii au posibilitatea de a invata si a practica meseria intr-un mediu istoric natural, participand la crearea unui model de reabilitare si punere in functiune care sa duca la valorificarea patrimoniului istoric si cultural existent in Tecsesti.

Scopul proiectului este de a cladi un muzeu viu al satului, in care vizitatorii sa poata experimenta cum traiau si cum se gospodareau oamenii din neolitic pana in prezent. Publicul va avea acces la o istorie aplicata si va afla informatii despre vechile civilizatii, cine sunt stramosii nostri si care sunt legendele transmise pana astazi", se mai precizeaza in anuntul organizatorilor.

Ads

Satul parasit de tineri

In satul Tecsesti, comuna Intregalde, mai traiesc 15 batrani, in conditiile in care in 1950 locuiau aproximativ 350 de persoane, intr-o comunitate de tip autarhic, tipica satelor de munte locuite de mocani. Aici se mai regasesc ultimele constructii de lemn acoperite cu paie, unele vechi de 100 de ani, din zona Apusenilor, inca locuite.

Satul Tecsesti se afla langa un varf montan denumit Piatra Cetii, vizibil din Alba Iulia, cu o inaltime de 1233 de metri, care este si rezervatie naturala de tip geologic si peisagistic pe o suprafata de 75 de hectare. In Piatra Cetii se afla o avena care a starnit curiozitati si legende. A fost explorata in 1982 si ajunge pana la o diferenta de nivel de minus 86 de metri, unde se afla galerii cu o lungime de 120 de metri.