Sezonul vacanțelor se apropie de final, iar cu o lună înainte de venirea toamnei angajații și angajatorii sunt în fața unei dileme: ce se întâmplă din septembrie? Se va lucra de acasă, de la birou sau poate fi luată în calcul o combinație între aceste variante.

Întrebarea revine și pe grupurile de pe Facebook.

"Aș dori să știu dacă sunt printre voi antreprenori ce se izbesc de noul trend care pare să își facă simțită prezența: dorința angajaților de a continua lucrul de acasă sau de a avea măcar posibilitatea de remote work măcar una, două zile pe săptămână, în detrimentul întoarcerii exclusive la birou? Este o temă importantă de discuție și m-aș bucura să aflu cât mai multe experiențe/situații!", scrie un antreprenor pe Grupul Antreprenorilor din România.

Unii pledează ferm pentru revenirea fizică la serviciu

"Din răspunsurile de aici, mă întreb, atât de multă lume poate lucra de acasă? Întreb asta pentru că nu-mi dau seama câți mai lucrează în producție, în vânzări directe, în contact direct cu clientul? Toți sunteți din București? Eu fac 10 minute până la jobul meu. Aș putea lucra și de acasă, dar dacă aș sta cu soțul meu 24 din 24 după o săptămână suntem la tribunal. M-aș simți ca într-un lagăr. E uluitor cum se schimbă lumea doar în doi ani. Și cum de bunăvoie ne închidem în case singuri. Clar nu-i pentru toată lumea. Cred că după 8 ore aș coborâ jos în fața blocului și aș urca sus iar, să am sentimentul că am venit de undeva.

Spunea cineva mai sus că și un croitor poate lucra de acasă. Am fost în situația asta cândva. După un an am făcut tot posibilul să mut totul de acasa. Nu mai aveam limite între viața personală și clientele ce veneau la probă, mă certam mereu cu al meu, casa nu era niciodată în ordine și mă sufocam. Și acum, după 17 ani, merg la "biroul meu". Nu aș mai amesteca job-ul cu viața personală niciodată. Probabil nu are legatura cu postarea, dar recunosc, sunt puțin uimită.

Probabil exista o diferență mare de vârstă și mentalitate între mine și voi, nu-mi dau seama ce joburi aveți toți ce ați comentat de puteți lucra de acasă...toți."

"Mi se pare mult mai benefic pentru angajat, din toate punctele de vedere, să lucreze la birou, și nu acasă. Numai cât ne gândim la socializare. Omul este o ființă socială, și mai ales că suntem și popor latin. Să îl pui să lucreze de acasă, închis, este deprimant și pe termen lung s-ar putea să ducă la o lipsă de productivitate și chiar la un soi de depresie din partea angajatului. Cu adevărat cel mai câștigat este, pe termen scurt, angajatorul."

Unii angajatori au avut experiențe neplăcute cu angajații care au lucrat de acasă



"Am avut experiența proastă cu un angajat pentru care lucrul de acasă însemna 'de oriunde'. A muncit din Elveția, Cehia etc. Pe mine nu asta mă deranja, dar faptul că lucra nu doar de oriunde, dar și când avea el chef, gen la 10 noaptea dintr-un hostel, unde a refuzat meetinguri pe tema că alții dormeau. Deci ACASA - HOME, nu e anywhere și ar fi bine să stabilești treaba asta de dinainte.

Apoi a vrut să lucreze de 'acasă' de la ai lui, care erau prin ceva țară din Orientul Mijlociu. Grijă la astea, că e vorba de asigurări sociale, sănătate, protecția muncii. Dacă omul are un accident prin X țară, apoi poate să zică foarte bine că era în timpul serviciului și că tu l-ai trimis pe coclauri."





Cei mai mulți țin să lucreze în continuare de acasă

"Din păcate, marea majoritate a angajatorilor trăiesc cu teama că ei plătesc angajatul și el stă acasă. Nu văd mai departe de atât și asta e trist.

Reîntoarcerea la birou e un subiect "hot" cam peste tot, iar angajații vorbesc pe la colțuri că dacă vor fi nevoiți să se întoarcă la birou își vor căuta alte job-uri. Nu știu câte din declarațiile astea se vor concretiza și/sau câte vor fi verbalizate în fața managerilor, însă eu consider că e mare păcat dacă se pierd angajați buni doar dintr-o lipsă nemotivată de încredere din partea managementului.

În concluzie, mie mi-ar ridica mai multe semne de întrebare un manager care refuză categoric ideea lucratului de acasă pentru angajații lui decât un angajat care-și manifestă dorința de a lucra de acasă."

"Eu prefer oricând lucrul de acasă, mai ales dacă alternez cu o săptămână la birou. Am mult mai multă liniște, putere de concentrare și lucrez cu mai multă plăcere când nu pierd 2 ore pe drum. Plus, poate nu știti, dar și la birou se pierd niște ore bune în discuții inutile cu colegii sau stând pe Facebook. Dacă timp de un an jumătate nu ați văzut beneficiile, veți avea mai mult de pierdut decât de câștigat. Părerea mea."



"Eu, în calitate de freelancer, pe cont propriu fiind, având propria afacere, lucrez de acasă din 2013. Recent m-am angajat din nou, dar tocmai pentru că pot lucra de acasă. Nu mi-aș mai pierde jumătate din viață doar ca să ajung și să mă întorc dintr-un loc, pentru nimic în lume."



"Eu lucrez de acasă de la începutul pandemiei și mi-a fost foarte bine așa. Iar dacă angajatorul meu, în condițiile în care ne-am făcut toți treaba foarte bine și de acasă, va insista să pierd iarași zilnic 2 ore pe zi în metrou ca să "socializez", atunci ne despărțim prieteni. Și nu sunt singura care gândește așa. Aș prefera să socializez în timpul meu liber și cu cine aleg eu să o fac, cu prietenii mei adică, nu neapărat cu colegii. Este o diferență și un fals pretext al angajatorului."

"Economisesc minim 2h pe care le-aș fi petrecut în trafic, îmi încep lejer programul la 7 în loc de ora 9, având timp să îmi organizez task-urile și să le prioritizez, se reduc pauzele de cafea/țigară, din lipsa socializării directe. În cazul în care sunt nevoită să fac overtime, îmi este mai ușor, deoarece îmi pot organiza și task-urile personale mai ușor de acasă. Nu simt că mi-au fost afectate munca, productivitatea sau relațiile cu clienții/colegii. Avem la dispoziție oricând teams-ul și toată echipa e pe poziții când avem nevoie să clarificăm anumite aspecte. Aș fi dispusă să merg pe un sistem hibrid, dar nu m-ar încânta să mă intorc full time la birou."

"Acasă angajatul muncește mai mult și mai cu spor, căci nu mai pierde ore în trafic, nu stă să cheltuie bani pe comandat mâncare, nu stă cu stres că nu are cine să dea panadolu copilului bolnav etc. Angajatorul are de câștigat că nu mai plătește bani pe spațiu mare de birou, angajatul e mulțumit și muncește mai mult."

Trebuie clarificat de la început care este modul de lucru

"Ni s-a întâmplat în procesul de recrutare, în prima discuție, ca unii candidați să solicite informații specifice despre modul de lucru (WFH, hybrid sau doar de la birou). Asta cred că e bine de clarificat de la început și acum ating tema asta în toate discuțiile inițiale.

Au fost câțiva candidați (sub 10% din vreo 40-50 în ultimele 3 luni) pentru care modelul de lucru exclusiv remote este singura opțiune. Deși am încercat să înțeleg de ce își doreau asta și să explic de ce noi nu facem asta, de cele mai multe ori nu am ajuns nici măcar la o variantă de compromis."





Lumea s-a schimbat

"Lumea nu mai este/nu va mai fi la fel după această pandemie, ca atare ori ne adaptam cu toții, angajatori și angajați, ori dispărem. Da,există această tendință, o regândim împreună astfel încât toți să avem de câștigat, nu să pierdem împreună. Sincer, ca angajator, nu mă deranjează atâta timp cât performanța și eficiența nu au de suferit."

Soluția de compromis

Cineva vine cu o rezolvare, într-un comentariu: "Lăsați la alegerea fiecăruia, unii sunt mai productivi să lucreze de acasă, pe când alții nu. Ori propuneți un program hibrid (home office), ori fiecare lucrează de unde vrea. Vorbiți cu oamenii, vedeți ce vor."

"Te izbești de trend doar dacă te pui împotriva lui. Sigur că depinde și de domeniu, dar mie mi se pare benefic și pentru angajat și pentru antreprenor. Pentru eventuale "pierderi" de productivitate, sunt deja soluții multiple, deși cred că se compensează din start cu o creștere de motivație."

"Când am hotărât să lucram remote, voiau să vină la birou.

Când am hotărât să venim la birou, nu ar mai vrea, vor de acasă.

Să lucreze fiecare de unde vrea. Cu spor!"

Șirul comentariilor se încheie într-o notă amuzantă

"Si lucrând acasă... consumul de alcool a crescut"