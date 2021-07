Ministrul Mediului, despre barbatul atacat de urs in Harghita: Responsabilitatea este a noastra. Facem tot posibilul sa cream calea legala pentru interventia imediata

Tanczos Barna a afirmat, referitor la barbatul atacat de urs din judetul Harghita, ca este a cincea oara in ultimele trei saptamani cand oameni au fost spitalizati intr-o stare critica in urma unor atacuri ale ursilor. "Responsabilitatea este a noastra. Facem tot posibilul sa cream calea legala pentru interventia imediata, a mai spus ministrul Mediului.

"Azi s-a intamplat o noua tragedie. Un barbat in varsta de 65 de ani a fost atacat de un urs la 100 de metri de casa sa din localitatea Tulghes, judetul Harghita. Am contactat familia barbatului si mi-au povestit ca acest atac de urs l-ar fi putut costa viata pe barbat, daca fiul sau nu se grabea sa-l ajute, nu-si lua pusca, si nu tragea cateva focuri de avertizare in aer ca sa sperie animalul prin zgomotul puternic.

Ads

Barbatul se afla in stare critica, un echipaj de urgenta s-a deplasat la fata locului, cerand ulterior interventia unui elicopter SMURD sa il duca pe barbat la spital cat mai repede posibil, astfel incat acesta sa beneficieze de ingrijiri de urgenta.

In legatura cu interventia ISU si starea de sanatate a victimei am avut o discutie telefonica cu secretarul de stat Raed Arafat. Domnul secretar de stat m-a asigurat ca barbatul a primit toate ingrijirile necesare, a fost operat si starea sa este stabila. Este a cincea oara in ultimele trei saptamani cand oameni au fost spitalizati intr-o stare critica in urma unor atacuri ale ursilor.

Responsabilitatea este a noastra: facem tot posibilul sa cream calea legala pentru interventia imediata. Proiectul de act normativ este gata, si intra luni pe circuitul de avizare interministeriala. Sunt convins ca viata umana va fi o prioritate pentru toate partidele politice si ca vom lua, impreuna, cea mai buna decizie pentru a proteja oamenii", a scris Tanczos Barna, sambata pe Facebook.







Ministrul Mediului a fost acuzat de catre organizatiile de mediu ca nu implementeaza masuri adecvate pentru protejarea populatiei si ca se foloseste de aceste atacuri pentru a face mai facila uciderea si vanatoarea ursilor.